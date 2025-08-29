Nordic Semiconductor on julkaissut uuden Bare Metal -vaihtoehdon nRF Connect SDK -kehitysympäristöönsä. Kyse on ohjelmistokehityspaketin uudesta optiosta nRF54L-sarjan vähävirtaisille Bluetooth SoC -piireille, ei siis uudesta piirisarjasta.

Rutronik on lisännyt valikoimaansa Nordic Semiconductorin uuden uuden nPM1304-tehonhallintapiirin, joka kokoaa useat virranhallinnan toiminnot yhteen, kompaktin kokoiseen pakettiin. Se on suunniteltu erityisesti pienikokoisiin akkulaitteisiin, joissa tila ja energiatehokkuus ovat kriittisiä.

Nvidia julkaisi heinäkuun lopulla päättyneen vuosineljänneksensä tuloksen. Luvut osoittavat, että yhtiö on edelleen tekoälybuumin kiistaton voittaja. Sen liikevaihto kasvaa hurjaa vauhtia ja katteet ovat erittäin kovat. Omistajilleen Nvidia on tällä hetkellä käytännössä rahantekokone.

Marvell on julkistanut alan ensimmäisen 2 nanometrin prosessissa toteutetun 64 Gbps kaksisuuntaisen sirujen välisen (die-to-die) liitännän, joka on suunnattu seuraavan sukupolven tekoäly- ja datakeskuskiihdyttimille. Uusi tekniikka mahdollistaa 32 gigabitin tiedonsiirron molempiin suuntiin yhdellä johdolla, eli yhteensä 64 gigabittiä sekunnissa, ja tarjoaa yli kolminkertaisen kaistatiheyden verrattuna nykyiseen UCIe-standardiin.

Juuri julkistettu Honor Magic V5 tuo markkinoille kaksi taittuvanäyttöisten huippupuhelinten kannalta merkittävää edistysaskelta: se on samaan aikaan markkinoiden ohuin taivuteltava älypuhelin ja varustettu luokkansa suurimmalla akulla. Yhdistelmä on toteutettu tekoälyn avulla kehitetyn valmistusprosessin ja uuden sukupolven akkuteknologian ansiosta.

Italialainen teknologiayhtiö SECO on julkaissut Clea OS 2.0 -käyttöjärjestelmän, joka on Yocto-pohjainen laiteriippumaton Linux-jakelu sulautettuihin laitteisiin. Uusi versio toimii oletusalustana kaikissa uusissa SECO-laitteissa ja tarjoaa valmistajille valmiin työkalupakin etäpäivityksiin, tietoturvaan sekä edistyneisiin edge-palveluihin.

MIKROE on julkaissut uuden BT Audio 4 Click -lisäkortin, joka tuo korkealaatuisen langattoman äänen ja tiedonsiirron Bluetoothin yli suoraan kehittäjien ulottuville. Kortti perustuu Cambridge UK -yritys IOT747:n IDC777-1 Bluetooth 5.4 -moduuliin, joka tukee sekä Classic- että LE Audio -tilaa, mukaan lukien Unicast ja Auracast.

Kyberturvallisuuden ratkaisuja kehittävän Arctic Wolfin mukaan niin sanottu juice jacking -hakkerointi eli mehutus on yllättävä tiedonkalastelun muoto. Yhtiö kehottaakin kaikkia varovaisuuteen julkisia latauspaikkoja käyttäessään.

Microchipin uusi digitaalinen signaalinohjain on merkittävä työkalu sulautettujen järjestelmien kehittäjille autoteollisuudessa, teollisuudessa ja kuluttajasektorilla. Tehokkaan ytimen, kattavien oheislaitteiden ja monipuolisten kehitystyökalujen ansiosta dsPIC33A-ohjainpiiri antaa suunnittelijoille mahdollisuuden kehittää monimutkaisia ohjausalgoritmeja, jotka vastaavat jatkuvasti kasvaviin suorituskyvyn, turvallisuuden ja energiatehokkuuden vaatimuksiin.

Renesas on julkaissut uuden USB-C-virtaratkaisun, joka lupaa tehokkaampia ja pienempiä latureita. RAA489300- ja RAA489301-ohjaimet, jotka perustuvat kolmitasoiseen hakkuriteknologiaan. Niiden avulla voidaan rakentaa monipuolisia USB-C-latureita, akkuasemia ja muita laitteita, joissa vaaditaan korkeaa hyötysuhdetta ja kompaktia kokoa.

Saksalainen mittaus- & testaustalo Rohde & Schwarz laajentaa BBA300-vahvistinperhettään uusilla malleilla, jotka yltävät aina 18 gigahertsin taajuuksiin asti. Uudet vahvistimet (BBA300-F 6-13 GHz alueelle ja BBA300-FG 6-18 GHz) tarjoavat teholuokkia 30 watista aina 300 wattiin.

Kyberturvayhtiö Check Point Research on paljastanut uudenlaisen tietojenkalastelukampanjan, joka on poikkeuksellisen ovela ja kärsivällinen. Kampanjaa kutsutaan nimellä ZipLine, ja se kohdistuu erityisesti yhdysvaltalaisiin teollisuusyrityksiin, mutta toimintamalli on sellainen, että se voisi helposti ulottua myös muualle.

Panasonic Industry on aloittanut PAN B611-1 -Bluetooth-moduulin massatuotannon. Kyseessä on alan ensimmäisiä tarjolla olevia Bluetooth 6.0 -laitteita, joilla on selvästi potentiaalia muuttaa älykotien toimintaa.

Tutkimusyhtiö TrendForce arvioi, että tekoälyyn keskittyvien datakeskusten nestejäähdytysratkaisujen käyttö kasvaa vauhdilla. Vuonna 2024 vain 14 prosenttia palvelimista hyödynsi nestejäähdytystä, mutta ensi vuonna osuus nousee jo 33 prosenttiin – ja muutamassa vuodessa nestejäähdytettyjen palvelimien odotetaan ohittavan ilmanjäähdytykseen perustuvat ratkaisut.

Pii on ollut modernin elektroniikan peruskivi jo yli puoli vuosisataa, mutta sen rajat alkavat tulla vastaan. Nyt Tokion yliopiston tutkijat ovat esitelleet transistorin, joka voi mullistaa alan ja mahdollisesti korvata piin tulevaisuuden siruissa.

Renesas Electronics on julkaissut uuden RA4C1-mikro-ohjainten perheen, joka perustuu 80 MHz:n Arm Cortex-M33 -prosessoriin. Ohjaimet on suunniteltu erityisesti akkukäyttöisiin laitteisiin, kuten älykkäisiin mittareihin ja teollisuuden IoT-laitteisiin, jotka vaativat äärimmäisen matalaa virrankulutusta ja korkeaa tietoturvaa.

Dell’Oro Groupin tuoreen raportin mukaan radioverkkojen markkinatilanne on vakiintunut vuosineljänneksen aikana. Kahden jyrkän laskuvuoden jälkeen RAN-kokonaismarkkina liikevaihto – mukaan lukien tukiasema-, radiolaitteisto- ja ohjelmistot, pois lukien palvelut – kasvoi kolmannen peräkkäisen vuosineljänneksen ajan vuoden 2025 toisella neljänneksellä.

Nvidia on esitellyt Blackwell Ultra -grafiikkaprosessorin, jota yhtiö kutsuu perustaksi niin sanotuille tekoälytehtaille eli seuraavan sukupolven datakeskuksille, joissa ajetaan valtavia kielimalleja ja multimodaalisia tekoälypalveluja reaaliajassa. Ultraa esittelee kuvassa yhtiön toimitusjohtaja Jensen Huang.

Eilen tuli kuluneeksi 34 vuotta siitä, kun nuori tietojenkäsittelytieteen opiskelija Linus Torvalds julkaisi viestinsä comp.os.minix -uutisryhmään. Hän ilmoitti työstävänsä uutta käyttöjärjestelmää, joka hänen omien sanojensa mukaan oli “vain harrastus, ei mitään suurta ja ammattimaista GNU:n tapaista”. Historia osoitti, että tämä oli yksi aikamme ironisimmista vähättelyistä.

Digi International, joka tunnetaan IoT-ratkaisujen toimittajana, on ostanut yhdysvaltalaisen Jolt Software Inc:n noin 145,5 miljoonalla dollarilla. Jolt tunnetaan erityisesti ratkaisuistaan vähittäiskaupan ja juomateollisuuden ohjelmistojen toimittajana.