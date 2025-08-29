Nordic Semiconductor on julkaissut uuden Bare Metal -vaihtoehdon nRF Connect SDK -kehitysympäristöönsä. Kyse on ohjelmistokehityspaketin uudesta optiosta nRF54L-sarjan vähävirtaisille Bluetooth SoC -piireille, ei siis uudesta piirisarjasta.
Bare metal tarkoittaa ohjelmistokehityksessä sitä, että sovellus ajetaan suoraan piirillä ilman käyttöjärjestelmää (RTOS). Tämä sopii erityisesti kevyisiin Bluetooth Low Energy -sovelluksiin, joissa monisäikeisyys ja käyttöjärjestelmän tarjoamat lisäominaisuudet eivät ole tarpeen.
Nordicin ratkaisu helpottaa kehittäjien siirtymistä vanhasta nRF5 SDK:sta ja nRF52-sarjasta uuteen nRF54L-sukupolveen. API:t ja arkkitehtuuri muistuttavat aiempaa mallia, jolloin koodin porttaus nopeutuu. Samalla pysytään nRF Connect SDK:n ja VS Code -työkalujen sisällä, joten jos projektit myöhemmin kasvavat, on suora päivityspolku Zephyr RTOS -pohjaiseen kehitykseen.
Julkaisun yhteydessä Nordic toi tarjolle S115 SoftDevice-tuen BLE-solmusovelluksille. Myöhemmin vuonna 2025 luvassa on lisätoiminnallisuuksia, kuten central- ja multi-role-ominaisuudet.
Nordicin mukaan Bare Metal -optiolla madalletaan kynnystä aloittaa BLE-kehitys nRF54L-sarjassa, mutta samalla tarjotaan skaalautuvuus kohti monimutkaisempia RTOS-pohjaisia sovelluksia.