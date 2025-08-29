Mikro-ohjain kestää pian kvanttikoneen hyökkäykset

Infineon on tuomassa markkinoille uuden PSOC Control C3 Performance Line -mikro-ohjainperheen, joka on suunniteltu kestämään tulevaisuuden kvanttitietokoneiden aiheuttamat tietoturvauhat. Uutuus on yhteensopiva Commercial National Security Algorithm Suite 2.0 (CNSA 2.0) -turvastandardin kanssa ja täyttää myös PSA Level 3 -sertifioinnin vaatimukset.

Tämä tekee uutuuspiiristä yhden ensimmäisistä teollisuussovelluksiin suunnitelluista mikro-ohjaimista, jotka ovat valmiita kvanttikoneiden aikakauteen. Kvanttitietokoneiden kehityksen myötä nykyiset salausmenetelmät, kuten RSA ja elliptisiin käyriin perustuva ECC, voivat tulevaisuudessa murtua nopeasti. Siksi teollisuuden toimijat valmistautuvat siirtymään uuteen aikakauteen, jossa tietoturva perustuu kvanttia kestäviin algoritmeihin.

Infineonin mukaan PSOC Control C3 -sarja auttaa yrityksiä tekemään tämän siirtymän hallitusti ja ilman merkittäviä arkkitehtuurisia muutoksia. Turvallisuustekniikoiden ytimenä toimii Leighton–Micali Hash-Based Signatures (LMS) -algoritmi, joka mahdollistaa tehokkaan ja kvanttia kestävän ohjelmiston allekirjoituksen varmistamisen. Lisäksi mikro-ohjaimet hyödyntävät vahvempia AES- ja SHA-menetelmiä, mikä kasvattaa entisestään suojausta tulevaisuuden hyökkäyksiä vastaan. Infineon tarjoaa myös hybridimallin, jossa LMS ja ECC voidaan käyttää rinnakkain, jotta asiakkaille jää enemmän joustavuutta siirtymävaiheeseen.

PSOC Control C3 -perhe ei keskity vain turvallisuuteen, vaan tuo myös parannuksia suorituskykyyn. Mikro-ohjaimet on optimoitu erityisesti moottorinohjauksen ja virranmuunnoksen kaltaisiin reaaliaikaisiin tehtäviin. Ne tarjoavat korkeampia kytkentätaajuuksia, laajempaa säätösilmukan kaistanleveyttä ja parempaa energiatehokkuutta, mikä tekee niistä houkuttelevia esimerkiksi datakeskusten, telekommunikaation, aurinkoenergian ja sähköautojen latausjärjestelmien ohjauksessa.

Ensimmäiset näytteet PSOC Control C3 -mikro-ohjaimista tulevat saataville loppuvuonna 2025, ja massatuotannon on määrä käynnistyä vuonna 2026. Tarjolle tulee sekä virranmuunnokseen että moottorinohjaukseen erikoistuneita versioita, useilla pakettivaihtoehdoilla jopa 100 nastaan asti.