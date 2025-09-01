Tarkka sijainti, navigointi ja ajoitus yhdellä moduulilla

Microchip on julkaissut uuden GNSSDO-moduulien (GNSS Disciplined Oscillator) tuoteperheen, joka tarjoaa entistä helpomman ja nopeamman tavan integroida tarkka sijainti-, navigointi- ja ajoitustieto (PNT) erilaisiin järjestelmiin. Ratkaisut on suunnattu erityisesti puolustus- ja ilmailusovelluksiin, joissa toimintavarmuus ja tarkkuus ovat kriittisiä myös tilanteissa, joissa GNSS-signaalia ei ole saatavilla.

GNSSDO-moduulit hyödyntävät Microchipin omaa kelloteknologiaa, kuten OCXO-, CSAC- ja MAC-oskillaattoreita, jotka tunnetaan vakaudestaan ja luotettavuudestaan. Moduulit ottavat vastaan referenssisignaaleja GNSS-järjestelmistä tai ulkoisista lähteistä ja pitävät sisäisen kellon kurissa niiden avulla. Tämä mahdollistaa erittäin tarkan ajoituksen ja vakaan suorituskyvyn eri käyttötarpeisiin.

Tuoteperheeseen kuuluu kolme erilaista moduulia. MD-013 ULTRA CLEAN tarjoaa huippuluokan ajoitustarkkuutta, erittäin matalaa kohinaa ja monen GNSS-konstellaation tuen. MD-300 puolestaan on kompakti ja kestävä ratkaisu, joka on suunniteltu haastaviin ympäristöihin, kuten droneihin ja kenttäkäyttöön. Kolmas uutuus, LM-010, on säteilyä sietävä moduuli, joka vastaa erityisesti matalan kiertoradan (LEO) satelliittien ajoitustarpeisiin.

Moduulit on suunniteltu helposti integroitaviksi osaksi suurempia järjestelmiä tai käytettäväksi itsenäisinä ratkaisuina. Ne tarjoavat esimerkiksi 1 PPS- ja 10 MHz -lähtösignaaleja, jotka voidaan konfiguroida ohjelmiston avulla. Yhteinen sarjaliikenneprotokolla ja graafinen käyttöliittymä (GUI) helpottavat käyttöönottoa ja mahdollistavat laajan valikoiman säätöjä, kuten tulojen ja lähtöjen hallinnan, holdover-parametrien asettamisen sekä GNSS-seurannan optimoinnin.

Microchipin mukaan uusi tuoteperhe tuo merkittävää lisäarvoa kehittäjille, sillä ratkaisut voidaan mukauttaa eri sovellusten tarpeisiin joko vakioratkaisuina tai räätälöityinä versioina. Tämä lyhentää kehitysaikoja ja vähentää tarvetta syvälliselle PNT-osaamiselle jokaisessa projektissa.

Yhtiö tarjoaa GNSSDO-moduuleihin myös kehitystyökaluja, kuten VDOM3-ohjelmiston sekä MD-01X Evaluation Kit -arviointialustan, joiden avulla kehittäjät voivat testata ja optimoida järjestelmiään nopeasti. Näin Microchip pyrkii varmistamaan, että asiakas saa käyttöönsä paitsi tarkat ja luotettavat moduulit, myös helpon tavan hyödyntää niitä osana kriittisiä sovelluksia.