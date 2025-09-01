Suomalainen IT-yhtiö Rakettitiede toimi pääsponsorina Spaceship Game Jam 2025 -tapahtumassa, joka järjestettiin viime viikonloppuna ensimmäistä kertaa Suomessa. Tapahtuman takana olivat Finnish Game Jam ja Euroopan avaruusjärjestö ESA, ja se toteutettiin sekä verkossa että yhdeksässä kaupungissa ympäri maan.
Spaceship Game Jamin tarkoituksena oli yhdistää suomalainen pelinkehitysosaaminen ja ESA:n tutkimus. Osallistujat loivat pelejä, joissa käsiteltiin avaruustutkimuksen keskeisiä haasteita ja hahmoteltiin tulevaisuuden avaruusinfrastruktuuria ihmiskeskeisen suunnittelun avulla.
Rakettitiede lähti mukaan tukemaan suomalaista ja eurooppalaista avaruusosaamista. Toimitusjohtaja Juha Huttunen korosti, että Suomi on jo edelläkävijä pelialalla ja voisi olla sitä myös avaruusteknologiassa. - Meille oli tärkeää päästä tukemaan toimintaa, ei pelkästään nimemme vuoksi, vaan jotta voimme ruokkia koko peliyhteisön luovuutta avaruusalan edistämiseksi.
Tapahtuman idean taustalla oli ESA:n miehitettyjen avaruuslentojen ohjelmassa työskentelevä Noora Archer, joka halusi luoda matalan kynnyksen innovointiympäristön avaruuden systeemisten haasteiden ratkomiseksi.
Suomi liittyi ESA:n miehitettyjen avaruuslentojen ohjelmaan vuonna 2023, ja Finnish Game Jam on järjestänyt peliaiheisia tapahtumia jo noin 15 vuoden ajan.