Z-Wave Alliance julkaisi elokuussa 2025 uuden Certified Product Guide -hakemiston, joka kokoaa yhteen tuhansia sertifioituja Z-Wave-laitteita eri valmistajilta. Erityisen huomionarvoista on, että mukana on myös Z-Wave Long Range (ZWLR) -laitteita. Tämä on vasta hiljattain markkinoille tullut tekniikka, joka tuo perinteiseen Z-Waveen pitkän kantaman ja moninkertaisen laitemäärän.
Z-Wave on yksi vanhimmista kodin automaation radiotekniikoista. Se käyttää sub-GHz-taajuuksia (868/908 MHz), jotka antavat parempaa kantamaa ja vähemmän häiriöitä kuin Zigbeen ja Threadin käyttämä 2,4 GHz. Suomessa sen asema on jäänyt marginaaliseksi, sillä kuluttajat käyttävät yleisemmin Zigbeetä (Philips Hue, IKEA) tai odottavat Thread/Matterin yleistymistä.
Z-Wave Long Range on merkittävä tekninen laajennus. Se käyttää uutta 100 kbps DSSS OQPSK -modulaatiota, joka toimii ikään kuin neljäntenä kanavana olemassa olevan Z-Wave-protokollan rinnalla. Tämä mahdollistaa sen, että samat keskittimet voivat hallita sekä tavallisia että LR-solmuja.
LR tukee jopa 30 dBm lähetystehoa, mikä kasvattaa kantaman useisiin kilometreihin suorassa näköyhteydessä. Se skaalaa verkon jopa 4 000 laitteeseen, kun perinteinen Z-Wave rajoittuu 232 solmuun, ja tarjoaa jopa 10 vuoden paristokeston kolikkoparistolla hyödyntämällä dynaamista lähetystehon säätöä.
Tällä hetkellä Z-Wave LR on saatavilla vain Yhdysvaltain markkinoilla, mutta Z-Wave Alliancen työryhmät testaavat teknologiaa Euroopan ja Aasian taajuusmääräysten mukaiseksi.
Vaikka Z-Wave ei Suomessa ole kodin automaatioiden valtavirtaa, LR-laajennus voi muuttaa tilannetta. Pitkä kantama ja energiatehokkuus tekevät siitä kiinnostavan vaihtoehdon esimerkiksi laajoissa kiinteistöissä, taloyhtiöissä ja hotelleissa. Yli 4 500 sertifioitua Z-Wave-tuotetta ja jo 100+ Long Range -mallia kertovat, että ekosysteemi elää ja kasvaa edelleen – ja että IoT-radiotekniikoiden kilpailu on kaikkea muuta kuin ratkaistu.