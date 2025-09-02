Tuore kenttätutkimus paljastaa, että sähköautolla ajotavalla on ratkaiseva vaikutus sekä energiankulutukseen että akun kestävyyteen. Akkujen diagnostiikkayhtiö AVILOOn analyysi 402 autosta osoittaa, että rauhallinen ja ennakoiva ajotyyli voi vähentää kulutusta lähes puolella – ja pidentää akun käyttöikää jopa 10 prosenttia.

Belgialainen VoxelSensors on kehittänyt uuden sukupolven syvyysanturin, joka lupaa ratkaista nykyiset XR-laseihin liittyvät suurimmat tekniset haasteet. Yhtiön SPAES-teknologia (Single Photon Active Event Sensor) -teknologia yhdistää syvätilan havainnoinnin tarkkuuden ja tehokkuuden täysin uudella tavalla.

Z-Wave Alliance julkaisi elokuussa 2025 uuden Certified Product Guide -hakemiston, joka kokoaa yhteen tuhansia sertifioituja Z-Wave-laitteita eri valmistajilta. Erityisen huomionarvoista on, että mukana on myös Z-Wave Long Range (ZWLR) -laitteita. Tämä on vasta hiljattain markkinoille tullut tekniikka, joka tuo perinteiseen Z-Waveen pitkän kantaman ja moninkertaisen laitemäärän.

Suomalainen IT-yhtiö Rakettitiede toimi pääsponsorina Spaceship Game Jam 2025 -tapahtumassa, joka järjestettiin viime viikonloppuna ensimmäistä kertaa Suomessa. Tapahtuman takana olivat Finnish Game Jam ja Euroopan avaruusjärjestö ESA, ja se toteutettiin sekä verkossa että yhdeksässä kaupungissa ympäri maan.

Generatiivisen tekoälyn kilpailu kiristyy, mutta OpenAI:n ChatGPT jatkaa ylivoimaisena markkinajohtajana. Tuoreen Statcounterin datan mukaan ChatGPT:n maailmanlaajuinen markkinaosuus nousi heinäkuussa 2025 peräti 82,6 prosenttiin – lähes viisinkertaiseksi sen viiden suurimman kilpailijan yhteenlaskettuun osuuteen verrattuna.

Nokia on julkaissut ensimmäisen kaupallisen 5G-ratkaisun, joka on suunniteltu rautatiealan uutta FRMCS-standardia (Future Railway Mobile Communication System) varten. FRMCS korvaa vanhan GSM-R-järjestelmän (2G) ja muodostaa tulevaisuuden kansainvälisen viestintästandardin, jonka avulla junaliikenteestä tehdään digitaalisempaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa.

Pornaisissa vihittiin maanantaina 25. elokuuta käyttöön maailman suurin hiekka-akku. Loviisan Sähkön tilaama ja suomalaisen Polar Night Energyn kehittämä ratkaisu vähentää Pornaisten kaukolämmön päästöjä arviolta 70 prosenttia ja tuo merkittävää joustoa energiantuotantoon.

Microchip on julkaissut uuden GNSSDO-moduulien (GNSS Disciplined Oscillator) tuoteperheen, joka tarjoaa entistä helpomman ja nopeamman tavan integroida tarkka sijainti-, navigointi- ja ajoitustieto (PNT) erilaisiin järjestelmiin. Ratkaisut on suunnattu erityisesti puolustus- ja ilmailusovelluksiin, joissa toimintavarmuus ja tarkkuus ovat kriittisiä myös tilanteissa, joissa GNSS-signaalia ei ole saatavilla.

Infineon on tuomassa markkinoille uuden PSOC Control C3 Performance Line -mikro-ohjainperheen, joka on suunniteltu kestämään tulevaisuuden kvanttitietokoneiden aiheuttamat tietoturvauhat. Uutuus on yhteensopiva Commercial National Security Algorithm Suite 2.0 (CNSA 2.0) -turvastandardin kanssa ja täyttää myös PSA Level 3 -sertifioinnin vaatimukset.

Nordic Semiconductor on julkaissut uuden Bare Metal -vaihtoehdon nRF Connect SDK -kehitysympäristöönsä. Kyse on ohjelmistokehityspaketin uudesta optiosta nRF54L-sarjan vähävirtaisille Bluetooth SoC -piireille, ei siis uudesta piirisarjasta.

Rutronik on lisännyt valikoimaansa Nordic Semiconductorin uuden uuden nPM1304-tehonhallintapiirin, joka kokoaa useat virranhallinnan toiminnot yhteen, kompaktin kokoiseen pakettiin. Se on suunniteltu erityisesti pienikokoisiin akkulaitteisiin, joissa tila ja energiatehokkuus ovat kriittisiä.

Nvidia julkaisi heinäkuun lopulla päättyneen vuosineljänneksensä tuloksen. Luvut osoittavat, että yhtiö on edelleen tekoälybuumin kiistaton voittaja. Sen liikevaihto kasvaa hurjaa vauhtia ja katteet ovat erittäin kovat. Omistajilleen Nvidia on tällä hetkellä käytännössä rahantekokone.

Marvell on julkistanut alan ensimmäisen 2 nanometrin prosessissa toteutetun 64 Gbps kaksisuuntaisen sirujen välisen (die-to-die) liitännän, joka on suunnattu seuraavan sukupolven tekoäly- ja datakeskuskiihdyttimille. Uusi tekniikka mahdollistaa 32 gigabitin tiedonsiirron molempiin suuntiin yhdellä johdolla, eli yhteensä 64 gigabittiä sekunnissa, ja tarjoaa yli kolminkertaisen kaistatiheyden verrattuna nykyiseen UCIe-standardiin.

Juuri julkistettu Honor Magic V5 tuo markkinoille kaksi taittuvanäyttöisten huippupuhelinten kannalta merkittävää edistysaskelta: se on samaan aikaan markkinoiden ohuin taivuteltava älypuhelin ja varustettu luokkansa suurimmalla akulla. Yhdistelmä on toteutettu tekoälyn avulla kehitetyn valmistusprosessin ja uuden sukupolven akkuteknologian ansiosta.

Italialainen teknologiayhtiö SECO on julkaissut Clea OS 2.0 -käyttöjärjestelmän, joka on Yocto-pohjainen laiteriippumaton Linux-jakelu sulautettuihin laitteisiin. Uusi versio toimii oletusalustana kaikissa uusissa SECO-laitteissa ja tarjoaa valmistajille valmiin työkalupakin etäpäivityksiin, tietoturvaan sekä edistyneisiin edge-palveluihin.

MIKROE on julkaissut uuden BT Audio 4 Click -lisäkortin, joka tuo korkealaatuisen langattoman äänen ja tiedonsiirron Bluetoothin yli suoraan kehittäjien ulottuville. Kortti perustuu Cambridge UK -yritys IOT747:n IDC777-1 Bluetooth 5.4 -moduuliin, joka tukee sekä Classic- että LE Audio -tilaa, mukaan lukien Unicast ja Auracast.

Kyberturvallisuuden ratkaisuja kehittävän Arctic Wolfin mukaan niin sanottu juice jacking -hakkerointi eli mehutus on yllättävä tiedonkalastelun muoto. Yhtiö kehottaakin kaikkia varovaisuuteen julkisia latauspaikkoja käyttäessään.

Microchipin uusi digitaalinen signaalinohjain on merkittävä työkalu sulautettujen järjestelmien kehittäjille autoteollisuudessa, teollisuudessa ja kuluttajasektorilla. Tehokkaan ytimen, kattavien oheislaitteiden ja monipuolisten kehitystyökalujen ansiosta dsPIC33A-ohjainpiiri antaa suunnittelijoille mahdollisuuden kehittää monimutkaisia ohjausalgoritmeja, jotka vastaavat jatkuvasti kasvaviin suorituskyvyn, turvallisuuden ja energiatehokkuuden vaatimuksiin.

Renesas on julkaissut uuden USB-C-virtaratkaisun, joka lupaa tehokkaampia ja pienempiä latureita. RAA489300- ja RAA489301-ohjaimet, jotka perustuvat kolmitasoiseen hakkuriteknologiaan. Niiden avulla voidaan rakentaa monipuolisia USB-C-latureita, akkuasemia ja muita laitteita, joissa vaaditaan korkeaa hyötysuhdetta ja kompaktia kokoa.

Saksalainen mittaus- & testaustalo Rohde & Schwarz laajentaa BBA300-vahvistinperhettään uusilla malleilla, jotka yltävät aina 18 gigahertsin taajuuksiin asti. Uudet vahvistimet (BBA300-F 6-13 GHz alueelle ja BBA300-FG 6-18 GHz) tarjoavat teholuokkia 30 watista aina 300 wattiin.