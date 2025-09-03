5G-verkkojen itsenäinen versio, niin sanottu 5G Standalone (5G SA), on vihdoin lähtenyt kunnolla liikkeelle. Tutkimusyhtiö Dell’Oro Groupin mukaan mobiiliverkkojen ydinverkkoteknologian (Mobile Core Network, MCN) markkina kasvoi vuoden 2025 toisella neljänneksellä 19 prosenttia edellisvuodesta.
Kasvun moottorina oli 5G, jonka MCN-segmentti nousi 31 prosenttia ja puheverkkojen Voice Core -segmentti 18 prosenttia. Dell’Oro arvioi koko vuoden kasvuksi nyt 10 prosenttia, eli tuplasti aiempaan ennusteeseen verrattuna.
“Kasvun taustalla ovat lisääntyvät 5G SA -tilaajat sekä uudet kuluttajille suunnatut verkkojulkaisut”, toteaa tutkimusjohtaja Dave Bolan Dell’Orolta. Yhtiön mukaan maailmassa on jo 71 operaattoria, jotka tarjoavat 5G SA -palveluja, joista viisi aloitti tänä vuonna.
5G SA tuo markkinoille uusia ominaisuuksia, kuten kevyemmät IoT-laitteet (RedCap), verkon viipaloinnin eli network slicingin sekä pilvipohjaiset IMS-ratkaisut puheelle. Näiden avulla kuluttajat ja yritykset saavat käyttöönsä kustannustehokkaampia laitteita, nopeampia yhteyksiä ja räätälöityjä verkkopalveluja.
Yksi nopeimmin kasvavista osa-alueista on niin sanottu Multi-access Edge Computing (MEC), joka paransi asemiaan 32 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna ja jonka arvioidaan kasvavan tänä vuonna jopa 44 prosenttia.
Dell’Oro listaa maailman suurimmiksi 5G-ydinverkkotoimittajiksi Huawein, Ericssonin, Nokian ja ZTE:n.