Renesas on tuonut markkinoille uuden RA2T1-mikro-ohjainryhmän, joka on suunniteltu erityisesti yhden moottorin sovelluksiin. Kohteina ovat esimerkiksi kodinkoneet, sähkötyökalut, tulostimet, hiustenkuivaajat ja muut laitteet, joissa tarvitaan tarkkaa ja energiatehokasta moottorin hallintaa. Uutuus vahvistaa Renesasin pitkää historiaa moottoriohjauksen ratkaisujen toimittajana.
RA2T1-ryhmä perustuu 64 MHz Arm Cortex-M23 -prosessoriin, ja sen ominaisuudet on räätälöity moottorinohjauksen tarpeisiin. Erityisen huomionarvoista on 3-kanavainen näytteistys Brushless DC -moottorien virtamittauksessa, mikä parantaa ohjauksen tarkkuutta verrattuna perinteisiin menetelmiin. Lisäksi laitteet tukevat monipuolista PWM-ohjausta, joka mahdollistaa automaattisen kuolleen ajan lisäyksen sekä epäsymmetrisen pulssinmuodostuksen. Tämä helpottaa moottoriohjausalgoritmien toteutusta ja tekee RA2T1:stä houkuttelevan vaihtoehdon tuotekehittäjille.
Turvallisuusominaisuudet ovat keskeinen osa RA2T1-sarjaa. Laitteet tarjoavat esimerkiksi portin ohjauksen eston ja nopean komparaattorin, jotka yhdessä varmistavat moottorin pysähtymisen ylivirtatilanteessa. Näin voidaan ehkäistä vaurioita ja parantaa laitteiden luotettavuutta. Kehittäjä voi myös valita pysäytystilan sovelluksen vaatimusten mukaan, mikä lisää joustavuutta erilaisten invertterien ohjauksessa.
Renesasin vahva markkina-asema näkyy myös tässä lanseerauksessa. Yhtiö on toimittanut moottorinohjaukseen tarkoitettuja mikrokontrollereita jo yli 20 vuoden ajan ja myy vuosittain noin 230 miljoonaa tällaista prosessoria asiakkaille ympäri maailmaa. RA2T1 täydentää yhtiön laajaa valikoimaa, johon kuuluvat myös RX-, RL78- ja RZ-sarjojen tuotteet.
Ohjelmistokehityksen tueksi Renesas tarjoaa Flexible Software Packagen (FSP), joka sisältää ajurit, middleware-ohjelmiston sekä valmiit viiteohjelmistot. Tämä nopeuttaa sovelluskehitystä ja mahdollistaa AI:n, moottoriohjauksen ja pilviratkaisujen integroinnin. Lisäksi FSP:n avulla koodin siirto muihin RA-sarjan tuotteisiin onnistuu vaivattomasti, mikä lisää joustavuutta tuotekehityksessä.
Kompakti koko, monipuoliset ominaisuudet ja vahvat turvatoiminnot tekevät RA2T1-sarjasta houkuttelevan ratkaisun valmistajille, jotka etsivät tarkkaa, turvallista ja kustannustehokasta moottorinohjausta.