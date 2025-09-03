- Aiemmin potilastietojen tulo ambulanssiin kesti 30–60 sekuntia. Nyt ne tulevat 1–2 sekunnissa. DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen korosti yhtiön tietoturvaseminaarissa, että yhteyden nopeutumisella voi olla ratkaiseva merkitys potilasturvallisuuden kannalta.

Ruotsalaisen Qoitechin uusi tutkimus osoittaa, että litium-tionyylikloridi (Li-SOCl₂) -paristot, joita käytetään yleisesti IoT-laitteissa ja etäluettavissa mittareissa, kärsivät suorituskykyongelmista pitkien lepojaksojen aikana.

Renesas on tuonut markkinoille uuden RA2T1-mikro-ohjainryhmän, joka on suunniteltu erityisesti yhden moottorin sovelluksiin. Kohteina ovat esimerkiksi kodinkoneet, sähkötyökalut, tulostimet, hiustenkuivaajat ja muut laitteet, joissa tarvitaan tarkkaa ja energiatehokasta moottorin hallintaa. Uutuus vahvistaa Renesasin pitkää historiaa moottoriohjauksen ratkaisujen toimittajana.

5G-verkkojen itsenäinen versio, niin sanottu 5G Standalone (5G SA), on vihdoin lähtenyt kunnolla liikkeelle. Tutkimusyhtiö Dell’Oro Groupin mukaan mobiiliverkkojen ydinverkkoteknologian (Mobile Core Network, MCN) markkina kasvoi vuoden 2025 toisella neljänneksellä 19 prosenttia edellisvuodesta.

Teknologiapalveluyritys Etteplan on ostanut ruotsalaisen Eltech Automation AB:n, joka tarjoaa teollisen automaation kokonaisratkaisuja. Yrityskaupan myötä Etteplan vahvistaa asemaansa erityisesti Etelä-Ruotsissa ja laajentaa palvelutarjontaansa kattamaan myös tuotantoratkaisut.

Maailmanlaajuiset älypuhelintoimitukset kasvavat tänä vuonna vain prosentin verran, ennustaa tutkimusyhtiö IDC. Vuonna 2025 markkinoille arvioidaan lähtevän 1,24 miljardia puhelinta, mikä on vaimeaa kasvua heikkojen talousnäkymien ja kulutuskysynnän takia.

Langattomien verkkojen suojaaminen on yksi aikamme vaikeimmista tietoturvahaasteista. Perinteiset ratkaisut, kuten WiFi ja muut radiotaajuuksiin perustuvat järjestelmät, vuotavat helposti ympäristöönsä. Niitä voidaan havaita, häiritä ja jopa siepata kaukaa. Tätä ongelmaa ratkomaan on noussut LiFi-tekniikka joka siirtää dataa näkyvän ja infrapunan valon avulla.

Tuore kenttätutkimus paljastaa, että sähköautolla ajotavalla on ratkaiseva vaikutus sekä energiankulutukseen että akun kestävyyteen. Akkujen diagnostiikkayhtiö AVILOOn analyysi 402 autosta osoittaa, että rauhallinen ja ennakoiva ajotyyli voi vähentää kulutusta lähes puolella – ja pidentää akun käyttöikää jopa 10 prosenttia.

Belgialainen VoxelSensors on kehittänyt uuden sukupolven syvyysanturin, joka lupaa ratkaista nykyiset XR-laseihin liittyvät suurimmat tekniset haasteet. Yhtiön SPAES-teknologia (Single Photon Active Event Sensor) -teknologia yhdistää syvätilan havainnoinnin tarkkuuden ja tehokkuuden täysin uudella tavalla.

Z-Wave Alliance julkaisi elokuussa 2025 uuden Certified Product Guide -hakemiston, joka kokoaa yhteen tuhansia sertifioituja Z-Wave-laitteita eri valmistajilta. Erityisen huomionarvoista on, että mukana on myös Z-Wave Long Range (ZWLR) -laitteita. Tämä on vasta hiljattain markkinoille tullut tekniikka, joka tuo perinteiseen Z-Waveen pitkän kantaman ja moninkertaisen laitemäärän.

Suomalainen IT-yhtiö Rakettitiede toimi pääsponsorina Spaceship Game Jam 2025 -tapahtumassa, joka järjestettiin viime viikonloppuna ensimmäistä kertaa Suomessa. Tapahtuman takana olivat Finnish Game Jam ja Euroopan avaruusjärjestö ESA, ja se toteutettiin sekä verkossa että yhdeksässä kaupungissa ympäri maan.

Generatiivisen tekoälyn kilpailu kiristyy, mutta OpenAI:n ChatGPT jatkaa ylivoimaisena markkinajohtajana. Tuoreen Statcounterin datan mukaan ChatGPT:n maailmanlaajuinen markkinaosuus nousi heinäkuussa 2025 peräti 82,6 prosenttiin – lähes viisinkertaiseksi sen viiden suurimman kilpailijan yhteenlaskettuun osuuteen verrattuna.

Nokia on julkaissut ensimmäisen kaupallisen 5G-ratkaisun, joka on suunniteltu rautatiealan uutta FRMCS-standardia (Future Railway Mobile Communication System) varten. FRMCS korvaa vanhan GSM-R-järjestelmän (2G) ja muodostaa tulevaisuuden kansainvälisen viestintästandardin, jonka avulla junaliikenteestä tehdään digitaalisempaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa.

Pornaisissa vihittiin maanantaina 25. elokuuta käyttöön maailman suurin hiekka-akku. Loviisan Sähkön tilaama ja suomalaisen Polar Night Energyn kehittämä ratkaisu vähentää Pornaisten kaukolämmön päästöjä arviolta 70 prosenttia ja tuo merkittävää joustoa energiantuotantoon.

Microchip on julkaissut uuden GNSSDO-moduulien (GNSS Disciplined Oscillator) tuoteperheen, joka tarjoaa entistä helpomman ja nopeamman tavan integroida tarkka sijainti-, navigointi- ja ajoitustieto (PNT) erilaisiin järjestelmiin. Ratkaisut on suunnattu erityisesti puolustus- ja ilmailusovelluksiin, joissa toimintavarmuus ja tarkkuus ovat kriittisiä myös tilanteissa, joissa GNSS-signaalia ei ole saatavilla.

Infineon on tuomassa markkinoille uuden PSOC Control C3 Performance Line -mikro-ohjainperheen, joka on suunniteltu kestämään tulevaisuuden kvanttitietokoneiden aiheuttamat tietoturvauhat. Uutuus on yhteensopiva Commercial National Security Algorithm Suite 2.0 (CNSA 2.0) -turvastandardin kanssa ja täyttää myös PSA Level 3 -sertifioinnin vaatimukset.

Nordic Semiconductor on julkaissut uuden Bare Metal -vaihtoehdon nRF Connect SDK -kehitysympäristöönsä. Kyse on ohjelmistokehityspaketin uudesta optiosta nRF54L-sarjan vähävirtaisille Bluetooth SoC -piireille, ei siis uudesta piirisarjasta.

Rutronik on lisännyt valikoimaansa Nordic Semiconductorin uuden uuden nPM1304-tehonhallintapiirin, joka kokoaa useat virranhallinnan toiminnot yhteen, kompaktin kokoiseen pakettiin. Se on suunniteltu erityisesti pienikokoisiin akkulaitteisiin, joissa tila ja energiatehokkuus ovat kriittisiä.

Nvidia julkaisi heinäkuun lopulla päättyneen vuosineljänneksensä tuloksen. Luvut osoittavat, että yhtiö on edelleen tekoälybuumin kiistaton voittaja. Sen liikevaihto kasvaa hurjaa vauhtia ja katteet ovat erittäin kovat. Omistajilleen Nvidia on tällä hetkellä käytännössä rahantekokone.

Marvell on julkistanut alan ensimmäisen 2 nanometrin prosessissa toteutetun 64 Gbps kaksisuuntaisen sirujen välisen (die-to-die) liitännän, joka on suunnattu seuraavan sukupolven tekoäly- ja datakeskuskiihdyttimille. Uusi tekniikka mahdollistaa 32 gigabitin tiedonsiirron molempiin suuntiin yhdellä johdolla, eli yhteensä 64 gigabittiä sekunnissa, ja tarjoaa yli kolminkertaisen kaistatiheyden verrattuna nykyiseen UCIe-standardiin.