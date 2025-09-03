Nokia kehitti lentävän tukiaseman

Nokia ja australialainen teleoperaattori Optus ovat esitelleet uudenlaisen ratkaisun, jonka avulla mobiiliyhteydet voidaan palauttaa nopeasti luonnonkatastrofien jälkeen. Kyseessä on drone, joka toimii lentävänä mobiilitukiasemana ja tuo 4G- ja 5G-yhteydet takaisin käyttöön siellä, missä tavallinen infrastruktuuri on vahingoittunut tai kokonaan poissa käytöstä.

Ratkaisu on kehitetty erityisesti tulvien ja myrskyjen aiheuttamien verkko-ongelmien varalle. Teknologian ytimessä on Nokian kevyt small cell -ratkaisu, joka voidaan kiinnittää esimerkiksi jalustalle tai dronen kyytiin. Laitteisto yhdistyy satelliitin kautta suoraan ydinverkkoon, joten se ei ole riippuvainen lähistön tukiasemista. Näin yhteyksiä voidaan tarjota myös täysin eristyksiin joutuneille alueille.

Dronealustana toimii XM2-yhtiön kehittämä EON800 Tether Drone System. Järjestelmä pystyy toimittamaan 4,5 kilowatin jatkuvan tehon ja korkeanopeuksisen kuituyhteyden lennossa olevalle raskaan luokan dronelle. Laitteisto voi operoida jopa 120 metrin korkeudessa ja pysyä ilmassa seitsemän vuorokautta putkeen ilman erillistä latausta.

Yhdessä Nokian ja Optuksen kehittämän telekuormaratkaisun kanssa drone voi tarjota 4G- ja 5G-yhteydet noin kahden kilometrin säteellä. Yhteysnopeudet voivat nousta jopa 100 megabittiin sekunnissa, ja samalla käyttäjät voivat soittaa, lähettää viestejä, tarkistaa säätiedot, käyttää verkkopankkia tai ottaa yhteyttä hätäkeskuksiin. Tämä nopeuttaa huomattavasti kriisialueilla asuvien mahdollisuuksia pitää yhteyttä läheisiinsä ja viranomaisiin.

Ratkaisua on jo testattu onnistuneesti Macquarie Universityssä, jossa Optus demonstroi live-5G-yhteyttä droneen kiinnitetyllä Nokian AirScale-laitteistolla. Lisäksi droneen liitetty kamera ja Nokian ohjelmisto mahdollistivat reaaliaikaisen videokuvan välittämisen pelastusviranomaisille, mikä tukee kriittistä tilannekuvaa ja auttaa pelastustyön koordinoinnissa.

Optuksen teknologiajohtaja Tony Baird arvioi, että tällaisilla ratkaisuilla on merkittävää potentiaalia parantaa valmiuksia tulevissa luonnonkatastrofeissa. Yhtiö aikoo jatkaa teknologian kehitystä ja tutkii sen lisäämistä omaan katastrofivalmiuden työkalupakkiinsa. Nokian mukaan kyseessä on tärkeä askel kohti ketterämpiä ja kestävämpiä yhteysratkaisuja, jotka voivat pelastaa henkiä kriisitilanteissa.