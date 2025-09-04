Saksalaisen Fraunhofer-instituutin FEP-tutkimuskeskus on edistynyt merkittävästi rakennuksiin integroitujen aurinkopaneelien (BIPV) kehittämisessä. Tutkijat ovat luoneet uusia koristekalvoja, joiden ansiosta aurinkopaneelit sulautuvat täysin rakennusten julkisivuihin – niitä ei voi erottaa tavallisista metallipaneeleista.
Design-PV-projektissa käytetään rullalta-rullalle -tyyppistä nanoimprint-litografiaa (NIL), jonka avulla kalvoihin voidaan painaa sekä esteettisiä että toiminnallisia pintarakenteita. Näin aurinkopaneeleihin saadaan yhtenäinen ulkonäkö ilman, että energiatehokkuus kärsii liikaa. Ensimmäiset testit osoittavat, että kalvoilla päällystetyt paneelit saavuttavat jopa 80 prosentin hyötysuhteen tavallisiin kennoihin verrattuna.
Tutkimuksessa ratkaistaan myös teknisiä haasteita. ETFE-kalvo, jota käytetään arkkitehtuurissa sen kestävyyden vuoksi, ei normaalisti sido pinnoitteita hyvin. Tätä varten Fraunhofer FEP on kehittänyt plasmatekniikan, joka karhentaa kalvon pintaa nanomittakaavassa ja parantaa kerrosten kiinnittymistä.
Projektin seuraavissa vaiheissa tutkitaan lisää värejä ja kuvioita sekä testataan ratkaisujen pitkäaikaiskestävyyttä ulko-olosuhteissa. Tavoitteena on tehdä BIPV:stä sekä visuaalisesti houkutteleva että teknisesti kestävä vaihtoehto, joka auttaa kohti EU:n tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2045 mennessä.
Fraunhofer FEP:n projektipäällikkö Steffen Günther esittelee työn tuloksia ja käytettyjä menetelmiä Radtech Europe -konferenssissa Varsovassa lokakuussa 2025.