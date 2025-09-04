Nokia on saanut arvostetun IEEE Milestone -palkinnon tunnustuksena merkittävästä roolistaan ADSL-tekniikan kaupallistamisessa ja sen maailmanlaajuisessa käyttöönotossa. IEEE on maailman suurin teknologia-alan ammattilaisjärjestö, ja sen Milestone-ohjelma kunnioittaa innovaatioita, jotka ovat muokanneet pysyvästi yhteiskuntaa ja tuottaneet pitkäaikaisia hyötyjä ihmiskunnalle.
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) kehitettiin alun perin Yhdysvalloissa 1990-luvun alussa, mutta Nokian kaltaisten laitevalmistajien ansiosta tekniikka saatiin nopeasti laajamittaiseen käyttöön. Nokian kaupalliset ADSL-modeemit ja -reitittimet toivat kuluttajille mahdollisuuden nopeaan ja aina päällä olevaan internetiin, mikä vauhditti siirtymää pois hitaista ja kömpelöistä puhelinverkon dial-up-yhteyksistä.
- ADSL merkitsi laajakaistan syntyä ja uuden digitaalisen aikakauden alkua. Nokia oli keskeisessä roolissa siinä, että tekniikka saatiin ihmisten ulottuville ja osaksi arkea ympäri maailman, sanoi Nokian Broadband Networks -liiketoimintayksikön johtaja Geert Heyninck.
IEEE:n Milestone-palkinto liittää Nokian saavutuksen samaan sarjaan muiden merkittävien läpimurtojen kanssa, kuten Maxwellin yhtälöt, Atlantin ylittävä kaapeli ja CD-levy.
Kolmen vuosikymmenen jälkeen Nokia jatkaa edelleen laajakaistainnovaatioiden kärjessä. Yhtiön tuoreimmat kuitupohjaiset 100 Gbps prototyypit ovat jopa 100 000 kertaa nopeampia kuin ensimmäiset ADSL-yhteydet, jotka tarjosivat aikanaan yhden megabitin sekuntinopeuden.
Kuvassa yksi Nokian alkuaikojen ADSL-modeemeista, M1122-malli (lähde WIkipedia).