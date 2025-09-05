OnePlus vahvisti luopuvansa Hasselbladista

OnePlussan perustaja ja toimitusjohtaja Pete Lau on julkaissut avoimen kirjoituksen, jossa hän kiittää viiden vuoden mittaisesta yhteistyöstä ruotsalaisen kameravalmistaja Hasselbladin kanssa ja kertoo kumppanuuden päättyvän. Yhteistyön aikana OnePlus toi markkinoille useita puhelinmalleja, joissa hyödynnettiin Hasselbladin väritiedettä ja kuvaestetiikkaa.

Ensimmäisen kerran brändit yhdistivät voimansa vuonna 2021 OnePlus 9 -sarjan yhteydessä. Lau kuvaa kumppanuutta oppimatkaksi, joka vaikutti syvästi OnePlussan omaan kamerakehitykseen. Yhteiset projektit hioutuivat yksityiskohtiin asti, aina tietyn sinisen sävyn valinnasta valon ja varjon tasapainottamiseen. Hänen mukaansa Hasselbladin perintö on nyt kudottu osaksi OnePlussan kuvankäsittely-DNA:ta, vaikka virallinen yhteistyö päättyykin.

Samalla Lau kertoi OnePlussan siirtyvän uuteen aikakauteen: yhtiö rakentaa omaa kamerateknologiaansa nimeltä OnePlus DetailMax Engine. Uuden laskennalliseen valokuvaukseen pohjautuvan ratkaisun on tarkoitus tuottaa selkeämpiä ja aidompia kuvia ilman ylikorostettua kaunistelua tai epäluonnollisia efektejä. Lau painottaa, että kehitystyössä on kuunneltu käyttäjiä, jotka arvioivat kameroita usein juuri zoomauksen kautta.

Laskennallinen valokuvaus on viime vuosina ottanut valtavia harppauksia, ja OnePlussan mukaan uusi teknologia hyödyntää tehokkaampaa prosessointia ja algoritmeja realistisemman kuvantoiston saavuttamiseksi. Lau itse testaa jo varhaisia prototyyppejä ja uskoo talon sisällä kehitettyyn tekniikkaan lujasti.

OnePlussan ja Hasselbladin tarina ei ole ainutlaatuinen mobiilialalla. Useat älypuhelinvalmistajat ovat tehneet yhteistyötä tunnettujen kameramerkkien kanssa: esimerkiksi Nokia ja Leica työskentelivät yhdessä useissa malleissa, samoin Huawei ja Leica loivat pitkään yhteisiä ratkaisuja. Näiden kumppanuuksien tavoitteena on ollut vahvistaa älypuhelinkameroiden uskottavuutta perinteisen valokuvauksen näkökulmasta.

Vaikka Hasselblad-yhteistyö jää taakse, OnePlus vakuuttaa sitoutumisensa entistäkin vahvemmin kuvankäsittelyyn ja valokuvaukseen. Pete Laun mukaan jokainen otettu kuva edustaa vuosien kehitystyötä, ja uusi lippulaivamalli OnePlus DetailMax Enginellä on yhtiön mukaan juuri sitä, mitä käyttäjät ovat toivoneet – ja enemmän.