Saksalainen sulautettujen tietokoneiden valmistaja Kontron on saanut vapautuksen Yhdysvaltojen 31. heinäkuuta annetun presidentin määräyksen mukaisista 15 prosentin tuontitulleista. Yhtiö vahvisti, että sen tuotteet eivät kuulu tariffien piiriin, mikä antaa sille merkittävän kilpailuedun nopeasti kasvavilla Pohjois-Amerikan markkinoilla.
Kontronilla on laaja kansainvälinen tuotantoverkosto, johon kuuluu tytäryhtiöitä ja tuotantolaitoksia sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa. Tämä rakenne mahdollistaa tullien välttämisen jo 85–90 prosentilta sen tuotteista, ja yhtiö pyrkii edelleen siirtämään tuotantoaan niin, että jäljelle jäävä 10–15 prosentti alenisi mahdollisimman lähelle nollaa.
- Nykyinen tullitilanne vahvistaa kilpailukykyämme ja arvolupaustamme asiakkaille ja kumppaneille. Pystymme tarjoamaan lyhyempiä toimitusaikoja, matalampia kuljetuskustannuksia ja parempaa hiilijalanjälkeä – asiakkaat hyötyvät koko toimitusketjun läpi, kommentoi Kontronin toimitusjohtaja Hannes Niederhauser.
Kontron ei ole ainoa teknologiayritys, joka on onnistunut välttämään Trumpin hallinnon asettamia kaupparajoitteita. Yhdysvaltain hallinto julkaisi keväällä listan elektroniikkatuotteista, jotka vapautettiin tulleista – mukaan lukien älypuhelimet, kannettavat tietokoneet ja pelikonsolit. Tämä linjaus on avannut oven myös alan jättiläisille.
Apple oli suurimpia hyötyjiä, sillä iPhonet ja MacBookit jätettiin pois tariffilistalta. Myös Nvidia, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Super Micro Computer ja Taiwan Semiconductor (TSMC) ovat raportoineet, että tullivapaus koskee niiden keskeisiä tuotteita ja komponentteja. Samoin HP, Microsoft, ASUS ja Acer ovat voineet jatkaa Yhdysvaltain toimituksia ilman lisäkustannuksia.
Poikkeukset on myönnetty tuotekohtaisesti, eivät yrityskohtaisesti, mutta käytännössä ne tarjoavat merkittävän helpotuksen erityisesti suurille valmistajille, joiden tuotteet kattavat suuren osan Yhdysvaltain markkinoista.
Trumpin hallinto on perustellut poikkeuksia sillä, että tietyillä tuotteilla – kuten älypuhelimilla ja puolijohdekomponenteilla – ei ole riittävää kotimaista tarjontaa. Poikkeusten avulla pyritään turvaamaan kriittisten teknologioiden saatavuus ja välttämään haitallisia vaikutuksia Yhdysvaltain talouteen.
Eurooppalaiselle Kontronille päätös on kuitenkin erityisen merkittävä, sillä sen kilpailijat joutuvat monilla muilla teollisuudenaloilla edelleen maksamaan 15 prosentin tullin. Tämä antaa saksalaisyhtiölle aseman, jossa se voi yhdistää eurooppalaisen teknologiaosaamisen ja pohjoisamerikkalaisen tuotannon edut – juuri aikana, jolloin Yhdysvallat kiristää otettaan kansainvälisestä kaupasta.