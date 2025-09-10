Ericsson ja EE ovat ottaneet käyttöön maailman ensimmäisen Advanced RAN Coordination (ARC) -ratkaisun, joka mullistaa 5G-verkon suorituskyvyn. Uutuuden avulla eri tukiasemat voivat jakaa kapasiteettia keskenään, mikä parantaa latausnopeuksia keskimäärin 19 prosenttia ja parhaimmillaan yli kaksinkertaisesti – ilman uusien antennien tai mastojen rakentamista.
Ratkaisun salaisuus piilee kuidussa. ARC ei ole vain ohjelmistoa, vaan se tarvitsee taustalle äärimmäisen pienen viiveen yhteydet. EE hyödyntää BT Groupin kuituverkkoa yhdistämään tukiasemat alle puolen millisekunnin vasteajalla. Tämä mahdollistaa tukiasemien välisen reaaliaikaisen synkronoinnin ja kapasiteetin jaon – eli käytännössä sen, että käyttäjä voi saada nopeammat ja vakaammat yhteydet ilman raskaita laiteinvestointeja.
EE on ottanut teknologian käyttöön Manchesterissa ja Edinburghissa, ja laajennus muihin Iso-Britannian suurkaupunkeihin jatkuu vuoden aikana.
Sen sijaan, että 5G-kapasiteettia kasvatettaisiin kalliilla uusilla laitteilla, verkon älykkyys ja kuituyhteydet mahdollistavat tehokkaamman käytön jo olemassa olevasta infrastruktuurista. Tämä tekee mobiiliyhteyksistä nopeampia, varmempi ja tulevaisuuden tarpeisiin paremmin valmiita.