Nokia on laajentanut puolustusalan tarjontaansa esittelemällä kaksi uutta taktista viestintäratkaisua: Nokia Mission-Safe Phone -älypuhelimen sekä päivitetyn Nokia Banshee 5G Tactical Radio -verkkoratkaisun. Uutuudet vahvistavat Nokian asemaa kokonaisvaltaisten, kenttäolosuhteisiin suunniteltujen viestintäjärjestelmien toimittajana.
Euroopassa kehitetty ja valmistettu Mission-Safe Phone on erityisesti sotilaskäyttöön suunniteltu 5G-älypuhelin. Se yhdistää kenttäkelpoisen rakenteen ja vahvat tietoturvaratkaisut avoimeen, räätälöitävään alustaan. Puhelin on sekä MIL-STD-810H- että IP68-sertifioitu, mikä tarkoittaa sen kestävän iskuja, pölyä ja jopa upotuksen veteen. Pitkäikäinen Qualcomm-järjestelmäpiiri on suunniteltu takaamaan laitteelle pitkä tuki ja toimintavarmuus.
Laite on suunniteltu toimimaan ääriolosuhteissa, esimerkiksi kuumissa, kylmissä tai kosteissa ympäristöissä. Se tarjoaa sotilastason tietoturvaa niin laitteisto- kuin ohjelmistotasolla, ja sen avoin käyttöjärjestelmä mahdollistaa uusien sovellusten ja lisävarusteiden integroinnin eri tarpeisiin. Mission-Safe Phone -mallista on kolme erilaista versiota, jotka on sovitettu erilaisten tehtävien vaatimuksiin, kuten tiedusteluun, logistiikkaan tai kenttäkomennon käyttöön. Lisäksi se tukee Savox Communicationsin ammattilaistason audiovarusteita, jotka takaavat selkeän äänenlaadun vaativissakin olosuhteissa.
Nokia on päivittänyt myös taktisen Banshee-ratkaisunsa uudella versiolla, joka tuo 5G-yhteydet kenttäkäyttöön. Kyseessä on kompakti ja kestävä “verkko laatikossa” -ratkaisu, joka voidaan ottaa käyttöön nopeasti ilman monimutkaisia asetuksia. Laite toimii liikkuvana viestinnän solmukohtana, jonka kautta joukot voivat rakentaa oman taktisen viestintäverkon kentälle.
Integroitu 4G/5G-tuki mahdollistaa korkean kaistanleveyden ja alhaisen viiveen, mikä tekee reaaliaikaisesta tiedonjaosta ja koordinaatiosta entistä luotettavampaa. Näin joukot voivat välittää tilannekuvaa, jakaa dataa ja koordinoida toimia tehokkaasti myös haastavissa oloissa. Laitteeseen on sisäänrakennettu tietoturvaratkaisuja, jotka on suunniteltu erityisesti sotilaskäytön tarpeisiin.
Nokian avaruus- ja puolustusyksikön johtaja Giuseppe Targia korosti julkistuksessa, että 5G ja reunalaskenta muuttavat taistelukentän digitalisaatiota. - Mission-Safe Phone ja Banshee 5G Tactical Radio vievät kohti yhtenäistä taistelukenttäviestintää ja tarjoavat puolustukselle seuraavan sukupolven yhteydet ja resilienssin.
Nokia julkisti laitteet Lontoossa järjestetyssä DSEI-tapahtumassa, jossa puolustus- ja turvallisuusalan toimijat esittelevät uusia teknologiaratkaisujaan.