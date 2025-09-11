Valokuitu- ja internetoperaattori Valoo kertoo rakentavansa kuituverkkoja ennätystahtiin. Yhtiön syksyn kytkentäkampanja tuo kymmeniä tuhansia uusia liittymiä asiakkaiden käyttöön, kun verkot valmistuvat eri puolilla maata. Rakentamistahti on ollut tänä vuonna kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna, ja yhtiö arvioi kasvun jatkuvan vahvana myös tulevina vuosina.
Kun valokuituverkkojen rakentaminen alkoi Suomessa kunnolla noin kolme vuotta sitten, ero Ruotsiin oli suuri. Naapurimaassa kuitu oli saatavilla yli 90 prosenttiin kotitalouksista, Suomessa vain noin puoleen rakennuksista. Nyt tilanne on muuttumassa nopeasti. Yksin Valoon verkot kattavat jo alueet, joilla sijaitsee lähes 400 000 taloa ja kiinteistöä.
Ruotsissa uutta kuituinfrastruktuuria ei enää rakenneta merkittävästi, vaan siellä keskitytään seuraavaksi tarjoamaan gigabitin nopeuksia kaikille. Suomessa puolestaan verkkojen rakentaminen jatkuu vielä täydellä teholla, ja Suomi onkin vauhdilla saavuttamassa Ruotsin etumatkaa. Valoon mukaan kehitys näkyy lähikuukausina myös virallisissa tilastoissa.
Traficomin syyskuussa 2024 julkaistun raportin mukaan yli 100 megan kiinteä laajakaista oli saatavilla 81 prosentilla suomalaisista kotitalouksista. Uusi tilasto julkaistaan ensi maaliskuussa, ja Valoo uskoo sen osoittavan, että saatavuus nousee jo lähelle 90 prosenttia. Suurin osa kasvusta on yhtiön mukaan heidän oman rakentamisensa ansiota.
Valoo on kasvanut viime vuosina voimakkaasti sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Yhtiö on nyt kuituliittymien määrässä samaa kokoluokkaa suurten perinteisten operaattoreiden kanssa. Erityisesti pientaloalueille panostanut Valoo pitää saavutusta merkittävänä, sillä juuri näillä alueilla verkkojen rakentaminen on usein haastavinta ja kalleinta.
- Meidän missiomme on tuoda valokuituyhteys mahdollisimman monelle suomalaiselle. Kiinteä ja toimintavarma tietoliikenneyhteys on yhtä tärkeä osa arkea kuin sähkö ja vesi, kiteyttää Valoon kaupallinen johtaja Klaus Varis.