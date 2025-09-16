Autoalaa seuraavana Autoblogin tuoreiden seurantatietojen mukaan sähköautojen akut kestävät entistä paremmin käyttöä. Vuonna 2025 julkaistu laaja telematiikka- ja OBD-data osoittaa, että keskimääräinen akku menettää kapasiteettiaan noin 1,8 prosenttia vuodessa. Vielä varhaisempien sähköautojen kohdalla kuluminen oli selvästi nopeampaa.

Tänään Helsingissä järjestettävässä ECF25-tapahtumassa (Embedded Conference Finland) kuullaan kattava ohjelman sulautetun tekniikan ajankohtaisista teemoista. Tapahtuman esitykset myös striimataan ECF:n Youtube-kanavalla.

STMicroelectronics on ilmoittanut pidentävänsä SPC58-autoteollisuuden mikro-ohjainten saatavuusajan 15 vuodesta 20 vuoteen. Tämä tarkoittaa, että tuotteet pysyvät markkinoilla vähintään vuoteen 2038–2041, mikä antaa autonvalmistajille ja järjestelmäsuunnittelijoille vahvemman turvan pitkäjänteisiin hankkeisiin.

Digi International on julkaissut uuden Digi Connect® EZ 4 WS -sarjapalvelimen, joka on suunniteltu erityisesti sairaalaympäristöihin ja potilastietojen turvalliseen hallintaan. Laite mahdollistaa saumattoman serial-over-Ethernet-yhteyden, mikä helpottaa potilaslaitteiden datan integrointia sairaaloiden potilastietojärjestelmiin (EMR) ja muihin taustajärjestelmiin.

Embedded Conference Finland (ECF25) järjestetään huomenna tiistaina Helsingissä Maria01-kampuksen Event Space -tilassa. Tapahtuma kokoaa yhteen sulautetun tekniikan asiantuntijat ja tarjoaa kattavan ohjelman alan ajankohtaisista teemoista.

Saksan Deutsche Bahn ja Nokia ovat ottaneet käyttöön maailman ensimmäisen 1900 MHz:n (n101-kaista) taajuusalueella toimivan 5G-verkon rautatiekäyttöön. Kyseessä on merkittävä läpimurto, joka vie rautatiealaa kohti uutta kansainvälistä FRMCS-standardia (Future Railway Mobile Communication System).

Kyberuhkien luonne on muuttumassa pysyvästi. Fortinetin Suomen maajohtaja Janne Tägtström muistuttaa, että maailmassa skannataan verkkojen haavoittuvuuksia tällä hetkellä noin 36 000 kertaa sekunnissa. Yhä useammin hyökkäysten taustalla on tekoälyn avulla luotu haittakoodi, joka kykenee muuntumaan itsenäisesti. Tämä vie pelin uudelle tasolle, jossa ihminen ei enää yksin pysty vastaamaan hyökkäysten nopeuteen.

Apple on tuonut iPhone 17 Pro -mallistoon merkittävän rakenteellisen uudistuksen: ensimmäistä kertaa iPhonessa on höyrykammio, joka parantaa lämmönhallintaa ja mahdollistaa entistä kovemman suorituskyvyn.

Suomalainen satelliittiyritys ReOrbit on noussut startup-kentän valokeilaan kerättyään peräti 45 miljoonan euron A-rahoituksen. Tämä historian suurimman suomalaisen startupin A-kierroksen summa suunnataan ennen kaikkea tiimin kasvattamiseen, tuotekehitykseen sekä uusien tuotantotilojen rakentamiseen.

Piilaaksolainen Efinix on julkistanut merkittävän laajennuksen Titanium-FPGA-tuoteperheeseensä. Uusi sukupolvi kaksinkertaistaa laitekokojen ja mallien määrän: suurin piiri sisältää nyt jopa kaksi miljoonaa logiikkaelementtiä, ja koko perhe käsittää yhteensä 20 eri mallia. Tuoteperhe perustuu edelleen TSMC:n 16/12 nm -prosessiin ja on suunnattu erityisesti tekoäly- ja edge-sovelluksiin.

IoT-markkina kasvaa vauhdilla, ja laitteiden määrä moninkertaistuu vuosi vuodelta. Samalla kysymys siitä, miten kaikki nämä laitteet saadaan liitettyä verkkoon turvallisesti ja kustannustehokkaasti, nousee keskiöön. Yksi ratkaisu eli eSIM nousee muiden älypuolelle, kirjoittaa Giesecke+Devrientin markkinastrategioista vastaava johtaja Soenke Schroeder.

Nexperia on tuonut markkinoille uuden sarjan autoteollisuuden MOSFET-komponentteja, jotka parantavat tehonsyötön hallintaa ja luotettavuutta ajoneuvoissa. Uudet 40–100 voltin MLPAK-koteloidut MOSFETIT soveltuvat muun muassa korinohjaukseen, infotainment-järjestelmiin, LED-valaistukseen ja akun käänteisen polariteetin suojaukseen.

Kiinalainen akkuvalmistaja CATL on ottanut jättiharppauksen kohti uutta aikakautta. Yhtiön Naxtra-natriumakku on läpäissyt viranomaisvaatimukset ja on valmis laajamittaiseen käyttöönottoon Aasiassa ja Euroopassa. Akku lupaa puolet nykyisiä kustannuksia edullisemman hinnan, viisinkertaisen käyttöiän sekä luotettavan toiminnan äärimmäisissä sääolosuhteissa.

Fortinetin tutkimusyksikön FortiGuard Labsin asiantuntija Bachir Ghoubali varoitti yhtiön Security Dayssä, että kyberuhat ovat ottaneet uuden harppauksen: hyökkäys ei enää välttämättä vaadi edes käyttäjän klikkausta. EchoLeak-nimellä tunnettu, Microsoft Copilotista löydetty haavoittuvuus (CVE-2025-32711) osoittaa, kuinka keinotekoinen äly voidaan manipuloida varastamaan tietoja täysin huomaamatta.

Suomalaiset organisaatiot joutuvat elokuussa keskimäärin 1 027 kyberhyökkäyksen kohteeksi viikoittain, kertoo tietoturvayritys Check Pointin tutkimuslaitoksen tuore kyberturvallisuusraportti. Määrä on kuusi prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Sveitsiläinen teleoperaattori iWay on valinnut Nokian ja Kyndrylin kumppaneikseen uudistamaan ja automatisoimaan datakeskuksensa. Kyseessä on merkittävä sopimus, jossa iWay siirtyy täysin automatisoituun, turvallisempaan ja skaalautuvampaan datakeskusinfrastruktuuriin.

Valokuitu- ja internetoperaattori Valoo kertoo rakentavansa kuituverkkoja ennätystahtiin. Yhtiön syksyn kytkentäkampanja tuo kymmeniä tuhansia uusia liittymiä asiakkaiden käyttöön, kun verkot valmistuvat eri puolilla maata. Rakentamistahti on ollut tänä vuonna kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna, ja yhtiö arvioi kasvun jatkuvan vahvana myös tulevina vuosina.

Microsoft Researchin Cambridge’n laboratorio Englannissa on esitellyt uudenlaisen analogisen optisen tietokoneen (AOC), joka hyödyntää valoa laskennan välineenä ja lupaa jopa satakertaisia parannuksia sekä nopeudessa että energiatehokkuudessa tietyissä tehtävissä.

Huawei on noussut vuoden 2025 toisella neljänneksellä maailman suurimmaksi älykellojen valmistajaksi. Kansainvälisen tutkimusyhtiö IDC:n Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker -raportin mukaan Huawei toimitti huhti-kesäkuussa yhteensä 9,9 miljoonaa älykelloa. Tämä vastasi 20,2 prosentin markkinaosuutta ja merkitsi yli 11 prosentin kasvua edellisvuodesta.

AR- eli lisätyn todellisuuden lasien kehitys on tähän asti edennyt hitaasti, mutta nyt vyöry on alkamassa. TrendForcen tuore raportti ennustaa, että vuoden 2025 vaatimattomista noin 600 000 toimitetusta laitteesta markkina kasvaa räjähdysmäisesti yli 32 miljoonaan yksikköön vuoteen 2030 mennessä.