Autoalaa seuraavana Autoblogin tuoreiden seurantatietojen mukaan sähköautojen akut kestävät entistä paremmin käyttöä. Vuonna 2025 julkaistu laaja telematiikka- ja OBD-data osoittaa, että keskimääräinen akku menettää kapasiteettiaan noin 1,8 prosenttia vuodessa. Vielä varhaisempien sähköautojen kohdalla kuluminen oli selvästi nopeampaa.
Ero syntyy ennen kaikkea akun lämmönhallinnasta. Nestejäähdytyksellä varustetut akut säilyttävät kapasiteettinsa huomattavasti pidempään kuin passiivisesti ilmajäähdytteiset ratkaisut, jotka kärsivät etenkin kuumissa oloissa ja toistuvassa pikalatauksessa. Myös lämpöpumput auttavat pidentämään käyttöikää, sillä ne pitävät akun toimintalämpötilan tasaisempana talviolosuhteissa ja vähentävät siten rasitusta.
Kemiallisesti erityisesti LFP-akut (litiumrautafosfaatti) erottuvat edukseen tasaisella suorituskyvyllä ja hyvällä syklinkestolla, mikä on tehnyt niistä suosittuja suuria ajokilometrejä keräävien kuljettajien ja yritysten kalustoissa.
Käytettyä sähköautoa harkitsevalle vinkiksi asiantuntijat korostavat, että pelkkien ajokilometrien sijaan kannattaa tarkistaa akun kunto suoraan diagnostiikkaraportista. Lisäksi akun kapasiteetin säilymistä voi tukea välttämällä toistuvaa pikalatausta kesähelteillä sekä pitämällä auton varastoinnin ja latauksen maltillisissa lämpötiloissa.
