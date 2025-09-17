AI-koodibotit tarvitsevat lastenvahtia

Kehitysosastoilla on kiteytymässä kokonaan uusi rooli, jossa pitää toimia lastenvahtina AI-koodiboteille. Ne tuottavat heikkolaatuista koodia. Silti bottien käyttö kannattaa. Ainakin näin ajattelevat ne kehittäjät, joiden kanssa Techcrunch on puhunut.

Lastenvahtirooli osuu tyypillisesti kokeneelle kehittäjälle, joka istuu päätteensä ääressä, pudistelee päätään ja korjaa AI-koodibottien amatöörimäistä koodia. Koodibotit hallusinoivat ja viittaavat funktioihin tai kokonaisiin kirjastokokonaisuuksiin, joita ei ole olemassa, tai käyttävät väärää syntaksia.

Ongelmia on monia. Botit tai apurit sivuuttavat tai hosuvat kyberturvallisuuden kanssa. Ne tuovat mukanaan bugeja ja haavoittuvuuksia. Ne antavat harhaanjohtavia neuvoja ja valehtelevat puolustaakseen toimimattomia ratkaisujaan. Ne ohittavat tärkeitä osia spesifikaatiosta.

Lyhyesti sanottuna ne koodaavat kuin aloittelijat. Lastenvahdin tehtävänä on tarkistaa, hioa, korjata, korvata, refaktoroida ja eri tavoin jäsentää koodi uudelleen. Ja ehkä ennen kaikkea ottaa vastuu lopputuloksesta.

Aivan kuten lasta ei voi jättää yksin, ei voi AI-koodibottiakaan. Jonkun on pidettävä silmällä ja puututtava, kun lapsi tekee jotain typerää. Tätä lastenvahtiroolia kutsutaan Techcrunchin mukaan vibe-koodaamisen siistijäksi (vibe code cleanup specialist).

Koodibotti on taitava luomaan illuusion itsenäisyydestä ja pätevyydestä – sen läpi lastenvahti joutuu näkemään. - Käsittelin copilottia kuin tavallista työntekijää, mutta se ei ole tavallinen työntekijä, sanoo Carla Rover, yksi Techcrunchin haastattelemista kehittäjistä.

Toinen kehittäjä kutsuu lastenvahtityötä ”vibe-fixaamiseksi” ja vertaa AI-koodibottia omaan teini-ikäiseensä. - Pitää pyytää viisitoista kertaa. Lopulta he tekevät vähän sitä, mitä pyysit, osan sellaista, mitä et pyytänyt, ja sotkevat muuta siinä sivussa.

Silti AI-koodibottien edut näyttävät ylittävän haitat. Ne tuottavat koodia huimaavalla nopeudella. Se tarkoittaa, että prototyyppejä ja järjestelmien runkoja syntyy nopeasti. Projektit voivat edetä vauhdikkaammin.

On nopeaa ja helppoa pyytää bottia generoimaan koodia erilaisten ideoiden testaamiseksi. Ne lisätunnit, joita tarvitaan vibe-koodin siistimiseen, hyväksytään eräänlaisena ”innovaatioverona”.

Lähde: Elektroniktidningen