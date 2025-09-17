Ohjelmistoala vaatii tekoälyä laajaan käyttöön

Suomalaisen ohjelmistoalan uudistumista vauhditetaan uudella MAISA-yhteishankkeella, jossa generatiivinen tekoäly nostetaan yksittäisten kehittäjien työpöydältä tiimien, organisaatioiden ja koko yritysten käyttöön. DIMECC Oy:n johtaman hankkeen tavoitteena on varmistaa, että kotimainen ohjelmistoteollisuus säilyttää kilpailukykynsä nopeasti muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

MAISA (Managed AI-powered Software Innovations) kokoaa yhteen yksitoista alan johtavaa toimijaa tutkimuksesta ja teollisuudesta. Mukana ovat muun muassa Bittium, Tietoevry, Netum, Eficode sekä Oulun yliopisto, Tampereen yliopiston GPT-Lab ja LUT-yliopisto. Hankkeen aikana rakennetaan testialusta, jossa yritykset voivat kokeilla uusimpia kielimalleja ja tekoälyteknologioita helposti ja kustannustehokkaasti ilman suuria alkuinvestointeja.

Bittiumin laadun ja tutkimuksen johtaja Jari Partanen korostaa, että tekoälytyökalujen integroiminen tuotekehitykseen voi parantaa sekä tuottavuutta että laatua. ”Tavoitteemme on myös lisätä kehittäjien tyytyväisyyttä ja tukea heidän työtään uusilla ratkaisuilla”, Partanen sanoo. Hankkeessa tähdätään 30–40 prosentin tuottavuuden kasvuun sekä huomattavasti nopeampaan tuotteiden ja palveluiden markkinoille viemiseen.

Keskeinen osa hanketta on turvallisten ja vastuullisten toimintamallien luominen. Projektipäällikkö Ville Lämsä DIMECC Oy:stä painottaa, että tekoälyratkaisujen on oltava selitettäviä, eettisesti kestäviä ja soveltuvia myös säännellyille toimialoille, kuten terveydenhuoltoon, puolustukseen ja autoteollisuuteen. Näin varmistetaan, että generatiivista tekoälyä voidaan hyödyntää laajasti ilman turvallisuus- tai vastuullisuushuolia.

Hankkeessa tutkitaan lisäksi ihmisen ja tekoälyn yhteistyön vahvistamista ohjelmistokehityksen eri vaiheissa, vaatimustenhallinnasta ylläpitoon. Samalla kehitetään menetelmiä, joilla suuria kielimalleja voidaan hienosäätää vastuullisesti ja turvallisesti. Tavoitteena on, että hankkeen tulokset leviävät laajasti sekä yrityksissä että tutkimusyhteisöissä ja vahvistavat Suomen asemaa tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijänä.

Kaksivuotisen Co-Innovation-hankkeen budjetti on 4,3 miljoonaa euroa, ja sen rahoittavat osallistujaorganisaatiot yhdessä Business Finlandin kanssa. MAISA on ohjelmistoteollisuuden kehitykseen keskittyneen SW4E-ekosysteemin lippulaivahanke, jonka odotetaan vauhdittavan koko alan uudistumista.

Kuva MAISAn kickoff-tapahtumasta.