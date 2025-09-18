Hiiri on keksintönä jo yli 60-vuotias, eikä laitteeseen kovin usein tuoda mullistavia uusia ratkaisuja. Nyt Logitech on esitellyt pelihiiren, joka on luokassaan maailman ensimmäinen. Se antaa pelaajalle haptisen palautteen.
Logitech G julkisti PRO X2 SUPERSTRIKE -pelihiiren Logitech G Play 2025 -tapahtumassa. Uutuus on maailman ensimmäinen pelihiiri, jossa käytetään SUPERSTRIKE-teknologiaa – yhdistelmää induktiivisesta analogisesta tunnistuksesta ja reaaliaikaisesta haptisesta palautteesta.
Haptista palautetta hiirissä on ollut aiemminkin, mutta kyse on ollut lähinnä tärisevistä ratkaisuista. Logitechin uutuudessa analoginen ratkaisu tekee palautteesta reaaliaikaista. Perinteiset mikrokytkimet on korvattu Haptic Inductive Trigger System -järjestelmällä, joka tarjoaa pelaajille säädettävän aktuaatiopisteen, nopean resetoinnin sekä tuntopalautteen jokaisesta klikkauksesta. Logitech lupaa, että ratkaisu voi vähentää klikkausviivettä jopa 30 millisekunnilla.
Hiiren suorituskyvyn perustana on uusi HERO 2 -anturi. Se ilmoittaa sijaintinsa ja klikkaustietonsa 8000 kertaa sekunnissa. Kiihtyvyydeksi Logitech ilmoittaa 88 G:tä ja seuranta tapahtuu 888 tuumaa sekunnissa. Paljon kaseja ja yhtiö kutsuukin tekniikkaansa nimellä ”Power of 8”. Hiiren DPI-tarkkuudeksi ilmoitetaan jopa 44 000.
Kevyeksi 65 gramman painoiseksi suunniteltu hiiri tarjoaa 90 tunnin akunkeston. Malli on kehitetty yhteistyössä huippuesports-joukkueiden, kuten G2 Esportsin ja NAVIn kanssa. Logitech PRO X2 SUPERSTRIKE tulee myyntiin vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä.