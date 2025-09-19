Kansainvälinen tutkijaryhmä on saavuttanut uuden ennätyksen perovskiitti-pii-pohjaisten hybridi- eli tandemaurinkokennojen hyötysuhteessa. Passivoinnin avulla kennot ylsivät 33,1 prosentin hyötysuhteeseen ja 2,01 voltin avoimen piirin jännitteeseen – selkeä parannus aiempiin tuloksiin.
Tutkimusta tekivät King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Freiburgin yliopisto ja Fraunhofer-instituutti (ISE). Ratkaisun läpimurto oli se, että passivointi onnistuttiin toteuttamaan teksturoiduilla piikennoilla, joita aurinkosähköteollisuus nykyisin käyttää. Aiemmin tehokas passivointi oli onnistunut vain tasaisilla pinnoilla.
Passivointi paransi paitsi jännitettä myös kennon johtavuutta ja täyttökerrointa. Toisin kuin piikennoissa, joissa käsittely vaikuttaa vain pintaan, perovskiiteissa passivointi ulottuu koko kerrokseen, mikä parantaa myös materiaalin bulkkiominaisuuksia.
Tutkijoiden mukaan kyseessä on merkittävä askel kohti tandem-aurinkokennojen teollista valmistusta. Piikennojen teoreettinen hyötysuhde (29,4 %) on lähes saavutettu, ja perovskiitti-pii-yhdistelmä tarjoaa tien sen ylittämiseen.
Tutkimus julkaistiin Science-lehdessä ja se pohjautuu muun muassa Saksan liittovaltion talous- ja energiaministeriön rahoittamiin hankkeisiin.