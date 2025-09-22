Huawei rajoittaa akun seurantaa

Tänään Suomessa myyntiin tullut Huawei Watch GT 6 -sarja tarjoaa pitkän akun keston, mutta sen todellista kulutuskäyttäytymistä ei pääse seuraamaan kovin tarkasti. Kellon oma käyttöliittymä näyttää ainoastaan jäljellä olevan varauksen prosentteina ja arvioidun käyttöajan. Käyttäjälle ei ole tarjolla graafeja akun tyhjenemisestä, eikä tarkempia teknisiä tietoja, kuten jännitettä, lämpötilaa tai purkausvirtaa.

Myös Huawei Health -sovellus on GT-sarjan kohdalla rajattu hyvin kevyeksi. Kun kellon yhdistää puhelimeen, Health näyttää vain nykyisen varaustason ja käyttöaika-arvion. Toisin kuin vaikkapa Huawei Watch 3- ja 4 -sarjassa, GT 6 Prossa ei ole erillistä Battery-näkymää, josta voisi tarkistaa kulutushistorian graafeina esimerkiksi päivän tai viikon ajalta. Tämä tekee akun käyttäytymisen pitkäaikaisesta seurannasta vaikeampaa.

Teknisemmät lokit ja syvädata kyllä löytyvät järjestelmästä, mutta ne on lukittu Huawein kehittäjätyökalujen (DevEco Studio ja HDC) taakse. Tavallinen käyttäjä ei voi ottaa debuggausta käyttöön, vaikka kehittäjätila on kellosta aktivoitavissa. Ilman virallista kehittäjätiliä tai huollon sisäisiä työkaluja yksityiskohtaiset tiedot akkujännitteestä, lämpötilasta ja prosessikohtaisesta kulutuksesta jäävät saavuttamattomiin.

Käytännössä GT 6 Pron akun seuraaminen rajoittuu siis prosenttiluvun muutosten tarkkailuun ajan mittaan. Virallista tapaa saada kvantitatiivista dataa, kuten mA- tai mV-arvoja, ei sovellustasolla ole. Tämä voi harmittaa etenkin niitä käyttäjiä ja testaajia, jotka haluaisivat analysoida kellon tehonkulutusta tarkemmin.

Käytännössä Huawei kuitenkin vastaa huutoonsa. Testissä kello kesti kevyesti kaksi viikkoa, ja tähän sisältyi lukuisia mittauksia, paikannustestausta ja useampi golfkierros. Tulos on älykellolle erittäin hyvä.