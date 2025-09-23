Englantilainen Embedd.it on julkaissut uuden tekoälyllä toimivan graafisen MCU-konfiguraattorin, jonka avulla suunnittelijat voivat hallita eri valmistajien mikro-ohjaimia yhden yhtenäisen käyttöliittymän kautta. Ratkaisu poistaa tarpeen sitoutua yhden toimittajan työkaluihin.
Työkalu hyödyntää tekoälyä kerätäkseen ja järjestääkseen tiedot yli 1400 mikro-ohjainkontrolleriperheestä, joita valmistavat muun muassa Renesas, STMicroelectronics, NXP ja Texas Instruments. Sen avulla käyttäjät voivat visuaalisesti määrittää nastat, konfiguroida asetukset sekä generoida puutiedostoja ja overlay-lisäkerrostiedostoja. Lähiaikoina mukaan tulee myös tuki bare-metal-konfiguraatioille.
Konfiguraattori säästää suunnittelijoilta valtavan määrän aikaa ja vaivaa, sillä perinteisesti jokaisen ohjaimen asetusten löytäminen vaatii satojen tai jopa tuhansien datasivujen selaamista. Nyt asetukset löytyvät yhden käyttöliittymän kautta, mikä nopeuttaa kehitystyötä ja vähentää virheiden mahdollisuutta.
OEM-valmistajien näkökulmasta työkalu nopeuttaa uusien tuotteiden markkinoilletuloa. Koska konfiguraatiot voidaan siirtää eri valmistajien välillä, yritykset voivat ottaa käyttöön second sourcing -strategioita ja välttää yksittäisiin komponenttitoimittajiin liittyviä riskejä.
Embedd.it:n toimitusjohtaja ja perustaja Michael Lazarenko näkee julkaisun merkittävänä edistysaskeleena. - Erotamme vihdoin laitteistoin ohjelmistosta. Suunnittelijat voivat keskittyä ohjelmistoon, kun työkalumme hoitaa konfiguraation ja ajurien generoinnin automaattisesti taustalla, Lazarenko hehkuttaa.
Graafinen MCU-konfiguraattori on saatavilla maksutta Visual Studio Code -lisäosana ja selainpohjaisena sovelluksena. Lisäksi Embedd.it tarjoaa yrityksille itse isännöitävän version, mikä lisää turvallisuutta ja hallittavuutta suurissa kehitysympäristöissä.