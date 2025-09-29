STMicroelectronicsin pitkäaikainen pääjohtaja Pasquale Pistorio on kuollut 89-vuotiaana. Hän oli yksi eurooppalaisen puolijohdeteollisuuden merkittävimmistä ja karismaattisimmista johtajista, jonka visionäärisyys nosti ST:n maailman kärkiyritysten joukkoon.
Sisilialaissyntyinen Pistorio aloitti uransa Motorolalla ja nousi nopeasti kansainvälisiin johtotehtäviin. Vuonna 1980 hän siirtyi johtamaan vaikeuksissa ollutta SGS:ää, joka vuonna 1987 yhdistyi ranskalaiseen Thomson Semiconducteursiin. Näin syntyi STMicroelectronics, jonka pääjohtajana Pistorio luotsasi yhtiön globaaliksi jättiläiseksi. Liikevaihto kasvoi hänen kaudellaan sadasta miljoonasta dollarista lähes yhdeksään miljardiin vuoteen 2005 mennessä.
Pistorion johdolla Catanian tehdas nousi Italian teknologisen uudistumisen symboliksi, ja häntä alettiin kutsua “Etna Valleyn isäksi”. Hän toimi myös Confindustria-järjestön varapuheenjohtajana, Fiatin hallituksessa ja Telecom Italian hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hän perusti Geneveen Pistorio-säätiön, joka tukee lapsia heikoimmissa oloissa koulutuksen, ravinnon ja terveyden avulla.
Pistorio muistetaan paitsi visionäärisenä yritysjohtajana myös värikkäänä keskustelijana. Hän kuvasi STMicroelectronicsia albatrossiksi: linnun ei hänen mukaansa pitänyt koskaan lentää – aivan kuten ST:n ei pitänyt menestyä. Silti hänen johdollaan yritys nousi suurten joukkoon.