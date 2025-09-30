Kiinalaisen SAIC-konsernin IM Motors -brändi on esitellyt uuden version IM LS6 -sähköautosta, jossa yhdistyy akku- ja polttomoottoritekniikka uudella tavalla. Tuloksena on yli 1500 kilometrin toimintamatka, joka saattaa mullistaa käsityksen sähköautojen käyttökelpoisuudesta pitkän matkan ajossa.
Perinteisiin hybrideihin verrattuna ratkaisu on poikkeuksellinen: auton 1,5-litrainen bensiinimoottori ei kytkeydy lainkaan pyöriin, vaan toimii ainoastaan generaattorina. Se syöttää virtaa ajoakuille ja pitää ne latauksessa, kun taas auton liikuttamisesta vastaa aina vain sähkömoottori. Näin ajotuntuma pysyy täysin sähköauton kaltaisena.
IM LS6:n erikoisuus on CATL:n kehittämä Freevoy-akku, jossa käytetään sekä litium- että natriumioni-kennoja. Järjestelmä voi vaihtaa kemioiden välillä olosuhteiden mukaan, mikä tuo sekä kustannus- että suorituskykyetuja. Akku latautuu poikkeuksellisen nopeasti: valmistajan mukaan kymmenen minuutin pikalataus riittää lisäämään jopa noin 280–300 kilometrin edestä toimintamatkaa.
Mallista on saatavilla kaksi akkukokoa, 52 ja 66 kilowattituntia. Pienemmällä akulla sähköistä toimintasädettä kertyy noin 370 kilometriä, isommalla noin 450 kilometriä. Kun polttomoottori hoitaa akkujen latauksen ajon aikana, kokonaismatka venyy parhaimmillaan noin 1 500 kilometriin. Voimalinja tuottaa 230 kilowattia (308 hv), ja nollasta sataan auto kiihtyy 6,4 sekunnissa.
Kiinassa hinnat alkavat noin 215 000 yuanista (noin 30 000 dollaria), mikä tekee mallista houkuttelevan vaihtoehdon esimerkiksi Tesla Model Y:lle. Auto on otettu hyvin vastaan: tilauskirjat täyttyivät yli 10 000 ennakkotilauksella ensimmäisen puolen tunnin aikana.
EREV-ratkaisu (extended range EV) ei tee autosta täysin päästötöntä, mutta yhdistää sähköauton ajokokemuksen ja pitkän kantaman ilman jatkuvaa lataushuolta. Jos teknologia osoittautuu luotettavaksi, se voi avata uuden väylän sähköistymisen siirtymäkauteen – varsinkin markkinoilla, joissa kattavaa latausverkostoa ei vielä ole.