Omnivision on julkistanut uuden OV50R-kuva-anturin, joka lupaa huomattavasti paremman videokuvan haastavissa valaistusolosuhteissa. Uutuusanturin dynamiikka-alue on erityisen laaja.
OV50R-anturi tärkein on jopa 110 desibelin dynaaminen alue yhdellä valotuksella. Tämä tarkoittaa, että älypuhelimilla voidaan tallentaa kirkkaat ja tummat yksityiskohdat samassa kuvassa aiempaa luonnollisemmin. Myös hämärässä ja vastavalossa.
OV50R on 50 megapikselin sensori, joka on suunniteltu erityisesti huippuluokan älypuhelimien pääkameroihin sekä action- ja vlog-kameroihin. Sen teknisiin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa 4K-video kolmikanavaisella HDR:llä 60 fps -nopeudella ja 8K-tallennus kaksoisvahvistetulla HDR:llä.
Kenno tukee ns. 4-cell binning -tekniikkaa, minkä avulla kennon neljä vierekkäistä pikseliä yhdistetään yhdeksi suuremmaksi “superpikseliksi”. Näin kennolla voidaan tallentaa jopa 12,5 megapikselin videota 120 fps nopeudella.
Lisäksi uusi sensori kuluttaa noin 20 % vähemmän virtaa kuin edeltäjänsä, mikä mahdollistaa pidemmät HDR-videokuvaukset ilman, että puhelin kuumenee tai akku tyhjenee nopeasti.
Omnivision toi TheiaCel-teknologian älypuhelimiin ensimmäisen kerran keväällä 2025 OV50X-mallilla. Nyt julkaistu OV50R laajentaa tarjontaa ja tuo huippuluokan hämäräkuvauksen yhä useampiin puhelimiin.