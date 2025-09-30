Elektroniikkateollisuus on vuosikausia kehittänyt laitteita yhä energiatehokkaammiksi. Osin tämä on perustunut tiukempaan sääntelyyn, mutta myös kuluttajilta on tullut painetta. Parempi hyötysuhde merkitsee pienempiä sähkölaskuja ja vähemmän hukkaenergiaa. Nyt tämä kehitys on vähintään hidastumassa Valkoisen talon toimien takia.
Yhdysvaltain energiaministeriö (DOE) valmisteli niin sanottua Level VII -standardia, joka olisi kiristänyt ulkoisten virtalähteiden, kuten latureiden ja adaptereiden, energiatehokkuusvaatimuksia. Ehdotus olisi vähentänyt häviöitä ja pienentänyt kulutusta myös silloin, kun laite ei ole käytössä. Viime helmikuussa energiaministeriö kuitenkin ilmoitti peruvansa tämän ja muut vastaavat määräykset.
Kyse ei ole yksittäistapauksesta. Trumpin hallinto on systemaattisesti hidastanut tai kumonnut energiatehokkuuteen liittyviä toimia. Joe Bidenin kaudella valmistellut tehokkuusstandardit esimerkiksi tankittomille kaasuvedenlämmittimille, jääkaapeille ja pakastimille sekä walk-in-kylmiöille on kumottu. Energiaministeriö on ehdottanut yli tusinan tuoteryhmän sääntelyn purkamista.
Trumpin hallinto on ilmoittanut leikkauksista myös Energy Star -ohjelmaan sekä vesikalusteiden ja kodinkoneiden tehokkuusrajoihin. Ympäristönsuojeluvirasto (EPA) on puolestaan esittänyt kasvihuonekaasupäästöjä rajoittavien standardien kumoamista fossiilivoimaloille. EPA on pyrkinyt kumoamaan niin sanotun “endangerment finding” -päätöksen, joka antaa liittovaltiolle toimivallan rajoittaa kasvihuonekaasuja.
Kriitikot ovat syyttäneet Energiavirastoa siitä, että se yksinkertaisesti lopettaa jo voimassa olevien sääntöjen valvonnan, jolloin markkinoille voi tulla heikompia ja enemmän energiaa kuluttavia tuotteita. Trumpin hallinto näyttää pyrkivän pysäyttämään kehityksen, jota yritykset ovat omalla työllään edistäneet. Presidentti on kutsunut ilmastonmuutosta ja tuulivoimaa “huijauksiksi” ja asettanut poliittisen agendan yritysten pitkäjänteisen työn edelle.
Seuraus on omituinen. Teknologia olisi valmis vastaamaan uusiin vaatimuksiin, mutta sääntely palautetaan vuosia taaksepäin. Amerikkalaisyrityksille tilanne on hankala. ETN törmäsi ongelmaan erään yrityksen tiedotteessa, kun siinä kehuttiin tuotteen vastaavan uusia energiatehokkuuden Level VII -standardeja. Trumpin hallinnon toimia yritys ei kuitenkaan ollut valmis kommentoimaan sanallakaan.