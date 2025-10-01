Helvar on ostanut pitkäaikaisen kumppaninsa, HC Centerin, valaistuksenohjausliiketoiminnan Puolassa. Kaupan myötä perustettiin uusi yhtiö, Helvar Poland, joka vastaa jatkossa Helvarin koko älykkäiden valaistusratkaisujen valikoimasta Puolan markkinoilla.
HC Center on ollut lähes vuosikymmenen ajan keskeinen kumppani Helvarille ja auttanut tekemään yrityksestä tunnetun markkinajohtajan Puolassa. Yhtiön osaaminen on näkynyt tuhansissa projekteissa eri toimialoilla, kuten liike-, koulutus- ja terveydenhuollon tiloissa.
Kauppa sai alkunsa HC Centerin toimitusjohtaja Dariusz Prekuratin päätöksestä jäädä eläkkeelle. Hän ehti kuitenkin menehtyä ennen järjestelyn valmistumista. Helvar on kertonut jatkavansa hänen elämäntyötään ja vaalivansa hänen rakentamaansa vahvaa perintöä Puolan valaistuksenohjausalalla.
Uuden Helvar Polandin johtoon on nimitetty Przemysław Skorupa, joka on työskennellyt Helvarin Puolan markkinoiden parissa yli kymmenen vuoden ajan. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus valaistusalalta, ja hän oli keskeinen henkilö myös HC Centerin perustamisessa. Tiimin kehittämistä on puolestaan viime vuodet johtanut Katarzyna Siuchnińska, jonka alaisuudessa myyntitiimi on kaksinkertaistunut.
Helvarin toimitusjohtaja Kim Långström korostaa, että kauppa on merkittävä askel yhtiölle ja symbolinen paluu juurille: Helvar-nimi on alun perin yhdistelmä kaupungeista Helsinki ja Varsova. Hänen mukaansa asiakkaat hyötyvät nyt suoremmasta yhteydestä Helvariin, nopeammasta tuesta sekä pääsystä globaaliin osaamiseen ja innovaatioihin.
Helvar Polandin perustaminen vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin sitoutumista Puolan markkinoihin. Asiakkaille se merkitsee vakaata jatkumoa ja entistä kattavampaa palvelua maailmanlaajuisen markkinajohtajan tuella.