Kiinalaiset tutkijat ovat onnistuneet kehittämään maailman ensimmäisen huoneenlämpötilassa toimivan ladattavan hydridi-ionipariston. Tutkimus julkaistiin Nature-lehdessä, ja sen toteutti professori Ping Chenin johtama ryhmä Dalianin kemiallisen fysiikan instituutissa, joka kuuluu Kiinan tiedeakatemiaan.
Hydridi-ionit ovat houkutteleva vaihtoehto energian varastointiin niiden keveyden ja korkean redox-potentiaalin ansiosta. Niiden käyttö on kuitenkin aiemmin kaatunut sopivan elektrolyytin puuttumiseen. Nyt tutkijat ratkaisivat ongelman kehittämällä uuden ytimen–kuoren rakenteisen elektrolyytin (3CeH3@BaH2), joka yhdistää nopean ionien johtavuuden ja hyvän lämpö- sekä sähkökemiallisen vakauden.
Prototyyppiparisto rakenteella CeH2|3CeH3@BaH2|NaAlH4 saavutti 984 mAh/g purkauskapasiteetin ja säilytti 402 mAh/g kahdenkymmenen lataus-purkusyklin jälkeen. Lisäksi se kykeni sytyttämään LED-valon, mikä osoittaa teknologian käytännön potentiaalin.
Tutkijat korostavat, että hydridi-ioniparistot voivat tulevaisuudessa tarjota turvallisen ja kestävän vaihtoehdon litiumioniakuille, koska ne hyödyntävät vetyä varauksenkuljettajana ja välttävät dendriittien muodostumisen. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia puhtaan energian varastointiin ja muuntamiseen.