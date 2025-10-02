Teknologiasektorin työvoimakriisi syvenee. Vuoden 2025 aikana alan yritykset ovat Newsworthydatan koostamien tietojen mukaan jo vähentäneet yli 180 000 työpaikkaa maailmanlaajuisesti, ja irtisanottujen määrä uhkaa nousta yli 235 000:een vuoden loppuun mennessä. Tekoäly ja automaatio ovat olleet suoraan syynä 50 000 työpaikan menetykseen.
Intel on tämän vuoden suurin irtisanomisten toteuttaja: yhtiö on vähentänyt noin 33 900 työntekijää, eli lähes kolmanneksen henkilöstöstään. Microsoft on puolestaan luopunut yli 19 000 työntekijästä, osana strategista painopistettä kohti tekoälyä ja pilvipalveluja.
Intian suurin IT-palveluyritys TCS on irtisanonut 12 000 työntekijää, pääasiassa keski- ja ylemmän tason tehtävistä. Japanissa Panasonic on leikannut 10 000 työpaikkaa, kun taas IBM on karsinut noin 9 000 roolia, painottaen investointeja kvanttilaskentaan ja tekoälyyn.
Useat irtisanomiset liittyvät suoraan tekoälyn käyttöönottoon. Accenture vähensi yli 11 000 työntekijää, koska kaikkia ei voitu kouluttaa uudelleen tekoälyrooleihin. Salesforce puolitti asiakastukitiiminsä lähes kokonaan, kun tekoälyagentit hoitavat jo yli puolet asiakasvuorovaikutuksista.
Myös Meta (3 720 vähennystä) ja Amazon (3 500 vähennystä) ovat jatkaneet leikkauksia, vaikka molemmat raportoivat vahvasta tuloksesta. Euroopassa puolestaan STMicroelectronics aikoo vähentää jopa 5 000 työpaikkaa seuraavien kolmen vuoden aikana, joista osa on toteutettu jo tänä vuonna.
Raporttien mukaan yhdysvaltalaisyritykset vastaavat noin kahdesta kolmasosasta kaikista alan irtisanomisista – yli 119 000 työpaikkaa. Kaliforniassa ja Washingtonissa irtisanottujen määrä on suurin, kun taas Intiassa TCS:n leikkaukset tekevät siitä suurimman irtisanomisten toteuttajan Aasiassa. Euroopassa suurimmat vähennykset ovat Accenturella ja STMicroelectronicsilla.
Jos nykyinen vauhti jatkuu, vuoden 2025 loppuun mennessä teknologia-alalta voi kadota yli neljännesmiljoona työpaikkaa – mikä tekee siitä yhden suurimmista irtisanomisaalloista alan historiassa.
