Ruotsalainen Tobii ja STMicroelectronics ovat aloittaneet sarjatuotannon uudella sisätilojen valvontajärjestelmällä, joka tulee ensimmäisenä käyttöön premium-luokan eurooppalaisella autonvalmistajalla.
Järjestelmän ytimessä on vain yksi kamera, joka yhdistää Tobiin sisätilasensoinnin ja STMicroelectronicsin uuden 5,1 megapikselin VD1940-kuvakennon. Innovaatio mahdollistaa kuljettajan ja matkustajien tarkkailun koko matkustamossa niin päivänvalossa kuin pimeässäkin.
VD1940-sensori tukee sekä rolling- että global shutter -tiloja, HDR-kuvantamista sekä RGB- ja infrapunavalon yhdistämistä. Näin saavutetaan poikkeuksellisen laaja näkökenttä ja erinomainen kuvanlaatu jopa 60 kuvan sekuntinopeudella.
Kenno on suunniteltu täyttämään autoteollisuuden tiukat vaatimukset. Se on ISO26262-standardin mukainen, ASIL-B -turvatasoa vastaava ja sisältää kyberturvaominaisuudet. Lisäksi ohjelmoitavat kontekstit antavat autonvalmistajille joustavuutta järjestelmän räätälöintiin.
Tobii Autosense -liiketoimintayksikkö on jo läsnä yli 160 automallissa kuljettajan ja matkustajien valvontaratkaisuillaan. Yhteistyö STMicroelectronicsin kanssa voi vauhdittaa sisätilojen valvontateknologian yleistymistä koko autoteollisuudessa, kun kustannustehokas yhden kameran ratkaisu tuo premium-tason turvallisuuden ja käyttökokemuksen laajempiin segmentteihin.