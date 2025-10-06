Siemens on julkaissut uuden SICHARGE FLEX -latausjärjestelmän, joka vie sähköisen raskaan liikenteen lataustehon megawattiluokkaan. Uutuus edustaa yhtiön ensimmäistä täysimittaista MCS-standardin (Megawatt Charging System) mukaista ratkaisua ja on suunniteltu erityisesti sähkökuorma-autoille ja -busseille.
SICHARGE FLEX -järjestelmä tarjoaa dynaamisesti jaettavan lataustehon välillä 480 kilowattia ja 1,68 megawattia. Järjestelmä kykenee tuottamaan jopa 1500 ampeerin latausvirran MCS-pistokkeen kautta, mikä mahdollistaa suurten akkujen täydennyksen minuuteissa. Modulaarinen arkkitehtuuri ja täysin ohjelmoitava tehonjako tekevät siitä monipuolisen ratkaisun niin logistiikka- kuin linja-autokaluston käyttöön.
Latausjärjestelmän keskeinen tekninen uutuus on täysin dynaaminen tehojako, joka jakaa käytettävissä olevan energian reaaliaikaisesti useiden latauspisteiden kesken. Teho voidaan ohjata joustavasti sinne, missä tarve on suurin – esimerkiksi raskaan ajoneuvon lataukseen tai useisiin rinnakkaisiin kevyempiin latauksiin. Yhdestä keskusyksiköstä voidaan syöttää jopa neljää MCS-latauspistettä, ja kokonaisuutta voidaan kasvattaa 80 tai 120 kilowatin tehomoduuleilla.
SICHARGE FLEX asettaa uusia mittapuita myös rakenteellisessa tehokkuudessa. Latauskaappien tehotiheys on jopa 656 kW neliömetrillä, ja jäähdytysratkaisu mahdollistaa seinäasennuksen ahtaissakin kohteissa. Latauspisteet voidaan sijoittaa jopa 300 metrin päähän keskuskaapista, ja ne voidaan asentaa lattialle, seinälle tai kattoon – tilankäyttö on minimoitu (vain 0,1–0,2 m² per latauspiste).
Järjestelmä integroituu Siemensin olemassa olevaan älykkääseen latausekosysteemiin. Sifinity Control -pilvialusta tarjoaa täyden etähallinnan ja konfiguroinnin, kun taas DepotFinity-energianhallinta optimoi latausta rajoitetun verkkokapasiteetin olosuhteissa. Näiden yhdistelmä mahdollistaa kuormanhallinnan ilman merkittäviä sähköverkon vahvistuksia ja alentaa käyttökustannuksia pitkällä aikavälillä.
Ensimmäinen asiakas on OMV, joka ottaa SICHARGE FLEX -järjestelmän käyttöön Kufsteinissa, Itävallassa. Kohde sijaitsee A12-moottoritien varrella, tärkeällä reitillä Saksan ja Italian välillä. Ensimmäisessä vaiheessa asennetaan kuusi latauspistettä, ja verkon vahvistusten jälkeen määrää on tarkoitus kasvattaa kymmeneen. Latausasema palvelee sekä sähkökuorma-autoja että henkilöautoja.
SICHARGE FLEX esiteltiin virallisesti Busworld 2025 -messuilla Brysselissä, ja se tulee markkinoille vuonna 2026. Ratkaisua tarjotaan erityisesti kuljetus- ja logistiikkayhtiöille.