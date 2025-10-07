Paikallinen tekoälylaskenta tekee vahvaa tuloaan sulautettuihin järjestelmiin. Ruotsalaislähtöinen Virtium Embedded Artists esitteli uuden RZ/G3E System-on-Module (SOM) -ratkaisun, joka tuo tekoälyn ja kehittyneet käyttöliittymät suoraan verkon reunalle ilman jatkuvaa yhteyttä pilveen.
Uusi järjestelmämoduuli perustuu Renesasin RZ/G3E -suorittimeen ja tarjoaa neljä Arm Cortex-A55 -ydintä, yhden Cortex-M33:n sekä integroituja grafiikka- ja videokiihdyttimiä. Laitteisto tukee kahta Full HD -näyttöä, H.264/H.265-videokoodekkeja ja 3D-grafiikkaa, mikä tekee siitä valmiin alustan teollisuuden ja lääkintälaitteiden vaativiin HMI-ratkaisuihin.
Mutta todellinen muutos piilee tekoälyssä, sillä moduuli tarjoaa kaksi vaihtoehtoista AI-toteutusta. Sisäänrakennettu Arm Ethos-U55 NPU kevyisiin ääni-, kuva- ja sensoripohjaisiin sovelluksiin, joihin sen 0,5 TOPS:n suorituskyky riittää hyvin.
Lisäksi tarjolla on versio DeepX:n DX-M1-kiihdyttimellä, joka nostaa suorituskyvyn jopa 25 TOPS:iin. Tämä on riittävästi monimutkaiseen reaaliaikaiseen inferenssiin ilman pilvilaskentaa.
- Tämä SOM on nopein tapa tuoda RZ/G3E-prosessori järjestelmiin, jotka tarvitsevat huippuluokan HMI-ominaisuudet. Samalla se vie tekoälyn suoraan verkon reunalle – sinne missä data syntyy, sanoo Anders Rosvall, Virtium Embedded Artistsin toimitusjohtaja.
Kehitystä tukee myös Linux-ohjelmistopakettien valikoima ja laaja kehityskortti, joka nopeuttaa prototyyppien ja lopputuotteiden rakentamista.
Virtium Embedded Artistsin juuret ovat edelleen Malmössä, vaikka yritys on nykyisin osa yhdysvaltalaista Virtiumia.