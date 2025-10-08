Suomalaisten luottamus digitaaliseen turvallisuuteen on selvästi heikentynyt, käy ilmi Digi- ja väestötietoviraston Digiturvabarometrista 2025. - Noin 60 prosenttia kansalaisista on nyt huolissaan yhteiskuntaan kohdistuvista kyberhyökkäyksistä ja digihuijauksista, sanoo johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku Digi- ja väestötietovirastosta.
Yli kolmannes kokee luottamuksensa laskeneen, ja asiantuntijan mukaan syynä ovat verkkorikollisuus, geopoliittinen jännite ja tekoälyn nopea kehitys. - Verkkorikollisuus, geopoliittinen jännite ja tekoäly näkyvät mediassa ja vaikuttavat arkeen, Rousku jatkaa.
Tuoreen barometrin mukaan 38 prosenttia suomalaisista kokee luottamuksensa digitaaliseen turvallisuuteen heikentyneen. Vain 11 prosenttia kertoo luottamuksen vahvistuneen, ja hieman yli puolet, 51 prosenttia, arvioi tilanteen pysyneen ennallaan.
Huolista huolimatta suomalaiset kokevat edelleen pärjäävänsä verkossa: 91 prosenttia kokee osaavansa käyttää digitaalisia laitteita ja palveluja turvallisesti, ja 82 prosenttia tuntee olonsa vähintään melko turvalliseksi.
Tekoälyn nopea yleistyminen näkyy myös tuloksissa. Jo joka kymmenes suomalainen käyttää tekoälyä päivittäin, mutta luottamus sen turvallisuuteen on laskussa – vain joka viides uskoo tekoälyn käsittelevän henkilötietoja turvallisesti. Luottamus on vahvinta nuorilla (26 %) ja heikointa yli 65-vuotiailla (14 %).
Tutkimuksessa kysyttiin ensimmäistä kertaa myös suhtautumista kyberuhkiin. Kuusi kymmenestä suomalaisesta on melko tai erittäin huolissaan kyberhyökkäyksistä ja digihuijauksista, mutta yli puolet (51 %) uskoo Suomen olevan hyvin varautunut niiden torjuntaan. Kaksi kolmesta arvioi, että digiturva on paremmalla tasolla Suomessa kuin muualla EU:ssa.
Vaikka yleinen luottamus digiturvaan on laskenut, luottamus viranomaisiin, finanssialaan ja omaan työnantajaan on pysynyt vahvana. Viranomaisiin luottaa 87 prosenttia, työantajaan 82 prosenttia ja finanssialaan niin ikään 87 prosenttia.
Luottamus on kuitenkin lähes kaikissa ryhmissä hienoisessa laskussa viime vuoteen verrattuna. Poikkeuksena ovat kotimaiset verkkokaupat, joiden maine on noussut: niihin luottaa nyt 75 prosenttia suomalaisista. Ulkomaisiin verkkokauppoihin luottaa vain 23 prosenttia.
Rouskun mukaan suomalaiset ovat edelleen digiturvallisuuden edelläkävijöitä, mutta kehityksen suunta herättää huolta. - Suomalaiset luottavat edelleen omaan osaamiseensa ja viranomaisiin, mutta trendi on huolestuttava. Luottamuksen rapautumista ei saa päästää jatkumaan, hän painottaa.