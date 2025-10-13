WLAN on tarkka vakoilija

Kuvittele käveleväsi kahvilan ohi, jossa on langaton verkko. Vaikka sinulla ei olisi puhelinta taskussa, joku voisi silti tunnistaa sinut pelkkien Wi-Fi-signaalien avulla. Tämä kuulostaa tieteiskirjallisuudelta, mutta Karlsruhen teknillisen instituutin (KIT) tutkijat Saksassa ovat osoittaneet sen olevan mahdollista. Heidän mukaansa tavalliset WLAN-reitittimet voivat toimia ”näkymättöminä kameroina”, jotka hahmottavat ihmisiä ympärillään radioaaltojen avulla.

Tutkimuksen ydin perustuu siihen, miten Wi-Fi-signaalit käyttäytyvät ympäristössä. Kun reititin ja siihen yhdistetyt laitteet keskustelevat keskenään, ne lähettävät jatkuvasti pieniä palautesignaaleja, joita kutsutaan Beamforming Feedback Informationiksi (BFI). Nämä paketit sisältävät tietoa siitä, miten radioaallot kulkevat huoneessa – miten ne heijastuvat seinistä, kalusteista ja ihmisistä. Vaikka data on tarkoitettu yhteyden laadun parantamiseen, se paljastaa samalla paljon ympäristöstä.

KIT:n tutkijat onnistuivat hyödyntämään näitä BIF-signaaleja rakentaakseen eräänlaisen “kuvan” ihmisistä Wi-Fi-verkon sisällä. Koneoppimisen avulla algoritmi oppi tunnistamaan yksittäisiä henkilöitä lähes sadan prosentin tarkkuudella. Menetelmä ei vaadi erikoislaitteita, vaan toimii tavallisilla reitittimillä ja tietokoneilla. Kun malli on kerran opetettu, tunnistus vie vain muutamia sekunteja.

Erittäin huolestuttavaa on se, ettei ihmisen tarvitse edes käyttää omaa laitetta. Pelkkä läsnäolo Wi-Fi-verkon kantaman sisällä riittää. Jos joku kulkee säännöllisesti esimerkiksi kahvilan tai viraston ohi, hänen “Wi-Fi-jälkensä” voisi periaatteessa tallentua ja mahdollistaa tunnistamisen myöhemmin. Tutkijoiden mukaan tämä tekee jokaisesta WLAN-verkon alueesta potentiaalisen valvontapaikan – ilman kameroita tai mikrofoneja.

Vaikka tällainen hyökkäys ei ole vielä arkipäivää, se ei vaadi edes salaista laitteistoa. Riittää, että hyökkääjä pystyy vastaanottamaan BFI-signaaleja – ne eivät ole salattuja useimmissa verkoissa. Tämä tekee Wi-Fi:stä houkuttelevan väylän valvontaan niin yrityksille, viranomaisille kuin rikollisillekin. - Tekniikka muuttaa jokaisen reitittimen mahdolliseksi tarkkailijaksi, varoittaa KIT:n tutkija Julian Todt.

Tutkijat painottavat, että tämä kehitys vaatii kiireellisiä suojatoimia. He ehdottavat, että tulevissa Wi-Fi-standardeissa, kuten IEEE 802.11bf:ssä, BFI-signaalit tulisi salata tai peittää. Myös reititinvalmistajat voisivat päivittää ohjelmistojaan siten, ettei ulkopuoliset pääse helposti lukemaan näitä palautteita. Ilman suojausta Wi-Fi-verkot voivat tulevaisuudessa muuttua laajaksi, huomaamattomaksi valvontajärjestelmäksi.

Kuva: KIT (smarterpix).