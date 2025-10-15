Analog Devices on julkaissut uuden ADI Power Studio -alustan, joka kokoaa yhtiön virtasuunnittelutyökalut yhdeksi kokonaisuudeksi ja tuo merkittävän päivityksen webbipohjaiseen tehosuunnitteluun. Uuden alustan tavoitteena on virtaviivaistaa koko suunnitteluprosessi järjestelmätasolta piiritasolle saakka.
Uutuuksiin kuuluvat Power Studio Planner ja Power Studio Designer, modernit selainpohjaiset työkalut, jotka tukevat suunnittelijoita tehonjakoverkon suunnittelusta aina komponenttivalintaan ja suorituskyvyn simulointiin. Planner tarjoaa interaktiivisen näkymän tehoarkkitehtuuriin ja mahdollistaa tehonjakoverkon tehokkuus- ja häviöanalyysin, kun taas Designer ohjaa käyttäjää komponenttien valinnassa ja IC-tason mallinnuksessa tukien LTspice- ja SIMPLIS-simulointeja.
ADI Power Studio yhdistää yhtiön aiemmat työkalut – kuten LTspice, SIMPLIS, LTpowerCAD, EE-Sim ja LTpowerPlay – yhdeksi yhtenäiseksi ekosysteemiksi. Näin ADI pyrkii tarjoamaan insinööreille saumattoman suunnittelupolun, joka nopeuttaa tuotekehitystä ja parantaa energiatehokkaiden ratkaisujen laatua.
Julkaisun myötä ADI vahvistaa asemaansa virtahallintaratkaisujen kokonaisvaltaisena toimittajana ja vie tehopiirien suunnittelun uudelle, verkkopohjaiselle tasolle.
