Helvar tuo markkinoille uuden DALI-2 Imagine 945 Multi-Master -reitittimen, joka laajentaa yrityksen valaistuksenohjausratkaisut entistä laajempiin ja monipuolisempiin projekteihin. Uutuus tekee DALI-2-teknologiasta saatavilla olevan kaiken kokoisiin hankkeisiin, pienistä rakennuspäivityksistä suuriin kampuksiin.
DALI-2 (Digital Addressable Lighting Interface, versio 2) on kansainvälinen valaistuksenohjausstandardi, jota ylläpitää DALI Alliance (DiiA). Se on valaistusalan virallisesti sertifioitu protokolla, joka varmistaa eri valmistajien valaisimien, sensorien ja ohjainten yhteentoimivuuden. DALI-2 mahdollistaa valaistuksen ohjauksen, seurannan ja optimoinnin reaaliaikaisesti – ja toimii pohjana nykyaikaisille älyrakennusratkaisuille.
Helvar on yksi DALI Alliancen perustajajäsenistä ja pitkän linjan kehittäjä avoimien, sertifioitujen valaistusratkaisujen saralla.
Uusi Imagine 945 -reititin täydentää Helvarin DALI-2-tuoteperhettä ja tarjoaa joustavan, kahden aliverkon arkkitehtuurin. Se soveltuu erityisesti toimistoihin, oppilaitoksiin ja kaupallisiin rakennuksiin, joissa tarvitaan luotettavaa ja laajennettavaa valaistuksen ohjausta. 945-malli täydentää 950-lippulaivareititintä, mahdollistaen yhtenäisen DALI-2-ohjauksen kaikissa projektikokoluokissa.
Helvarin ratkaisut ovat käytössä muun muassa Bathin yliopistossa Isossa-Britanniassa sekä Tampereen ammattikorkeakoulussa, joissa järjestelmät tukevat energiatehokkuutta, sisäilman laadun seurantaa ja käyttäjien hyvinvointia.
DALI-2-reitittimet ovat osa Helvarin laajempaa ekosysteemiä, johon kuuluvat myös ActiveAhead-langaton järjestelmä sekä Helvar Insights -pilvipalvelu. Yhdessä ne tuottavat tietoa energiankulutuksesta, tilankäytöstä ja olosuhteista, mahdollistaen älykkään analytiikan ja rakennuksen jatkuvan optimoinnin.