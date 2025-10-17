Japanilainen Toyota aikoo olla ensimmäinen autonvalmistaja, joka tuo markkinoille täyssähköauton, jossa käytetään kiinteää elektrolyyttiä hyödyntävää akkua eli niin sanottua all-solid-state -akkua. Yhtiö tavoittelee uuden sukupolven akkuteknologian käytännön kaupallista käyttöönottoa vuosina 2027-2028.
Toyota ilmoitti solmineensa yhteistyösopimuksen Sumitomo Metal Miningin kanssa akkujen katodimateriaalien massatuotannon kehittämisestä. Yhtiöiden tavoitteena on ratkaista yksi kiinteiden akkujen suurimmista haasteista — katodimateriaalin kestävyyden heikkeneminen toistuvissa lataus- ja purkusykleissä.
Sumitomo Metal Miningin pitkälle kehitetty jauheensynteesiteknologia on mahdollistanut “erittäin kestävän katodimateriaalin”, joka sopii kiinteäelektrolyyttisiin akkuihin. Tämä teknologia on tulosta yli 20 vuoden kokemuksesta sähköajoneuvojen akkumateriaalien tuotannossa.
Kiinteän elektrolyytin akustot tarjoavat useita etuja perinteisiin litiumioniakkuihin verrattuna: pienempi koko, suurempi energiatiheys, pidempi käyttöikä sekä nopeampi lataus. Kun teknologia saadaan sarjatuotantoon, sähköautojen ajomatkat voivat pidentyä merkittävästi, ja latausaika lyhentyä vain minuutteihin.
Toyota kertoo tavoittelevansa “maailman ensimmäistä käytännön toteutusta” kiinteäelektrolyyttisistä akuista täyssähköautoissa. Samalla se jatkaa työtä akkujen turvallisuuden, laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.
Kilpailu uuden sukupolven akuista on kuitenkin tiukkaa: myös Nissan, BMW, Honda ja useat startup-yritykset kehittävät omia solid-state -ratkaisujaan. Silti Toyota on tällä hetkellä vahvimmin asemissa tuomaan tekniikan kaupalliseen tuotantoon ensimmäisenä.