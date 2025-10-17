Japanilainen Toyota aikoo olla ensimmäinen autonvalmistaja, joka tuo markkinoille täyssähköauton, jossa käytetään kiinteää elektrolyyttiä hyödyntävää akkua eli niin sanottua all-solid-state -akkua. Yhtiö tavoittelee uuden sukupolven akkuteknologian käytännön kaupallista käyttöönottoa vuosina 2027-2028.

Merkittävät puolijohdevalmistajat tekevät rohkeita investointeja tehopuolijohteisiin ja niiden valmistusprosesseihin tarjotakseen erinomaisia tehokomponentteja elektroniikan kehittämiseksi seuraavan vuosisadan yhä moninaisempiin tarpeisiin. Toshiba on ‘Excellence in Power’ -konseptillaan yksi kehityksen kärkinimistä.

Saksalainen Infineon Technologies on esitellyt uuden sukupolven 60 gigahertsin tutkapiirin, joka on suunniteltu erityisesti vähävirtaisiin IoT-sovelluksiin. Yhtiön XENSIV BGT60CUTR13AIP perustuu CMOS-tekniikkaan ja tarjoaa erittäin kompaktin, energiaa säästävän ja helposti integroitavan ratkaisun älylaitteisiin.

ASUS on tuomassa tekoälykehityksen uudelle tasolle julkistamalla Ascent GX10 -nimisen henkilökohtaisen AI-superkoneen. Tämä kompaktin kokoinen, mutta massiivisen suorituskyvyn omaava laite perustuu Nvidian uuteen GB10 Grace Blackwell Superchippiin, joka tarjoaa jopa 1 petaflopin laskentatehon suoraan työpöydälle.

MIPS, joka nykyään on osa GlobalFoundriesia, on julkistanut uuden MIPS I8500 -prosessorin, joka on suunniteltu erityisesti tapahtumapohjaiseen laskentaan tekoälyn aikakaudella. Uutuus edustaa kolmannen sukupolven nelisäikeistä per ydin -arkkitehtuuria, joka perustuu avoimeen RISC-V-käskykantaan.

OnePlus on esitellyt uuden OxygenOS 16 -käyttöliittymänsä, jota voidaan pitää merkittävimpänä ohjelmistouudistuksena vuosiin. Päivitys tuo mukanaan Android 16 -pohjan lisäksi laajan paketin tekoälyominaisuuksia, uuden visuaalisen ilmeen sekä entistä tiiviimmän yhteyden eri laitteiden ja alustojen välille. Ensimmäisenä käyttöjärjestelmä nähdään tulevassa OnePlus 15 -mallissa, ja avoin betaversio käynnistyy 17. lokakuuta.

Tutkijat Max Planck -instituutista ja Oxfordin yliopistosta ovat onnistuneet ohjaamaan täysin uudenlaista materiaaliluokkaa, niin kutsuttuja ferroaksiaalisia materiaaleja, ultranopeilla valopulsseilla. Löytö voi avata tien täysin uuden sukupolven tietovarastointiin – nopeampiin, vakaampiin ja energiatehokkaampiin haihtumattomiin muisteihin.

Helvar tuo markkinoille uuden DALI-2 Imagine 945 Multi-Master -reitittimen, joka laajentaa yrityksen valaistuksenohjausratkaisut entistä laajempiin ja monipuolisempiin projekteihin. Uutuus tekee DALI-2-teknologiasta saatavilla olevan kaiken kokoisiin hankkeisiin, pienistä rakennuspäivityksistä suuriin kampuksiin.

Vaikka Wi-Fi 7 on vasta tulossa laajemmin markkinoille, alan kärkiyritykset ja IEEE ovat jo siirtäneet katseensa seuraavaan kehitysaskeleeseen: Wi-Fi 7 Advanced. Tämä uusi vaihe lupaa hienosäätää nykyistä standardia entistä älykkäämmäksi, turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi – ja samalla valmistaa tietä tulevalle Wi-Fi 8:lle.

Inhimilliset erehdykset muodostavat edelleen merkittävimmän uhan yritysten tietoturvalle, selviää operatiivisen kyberturvallisuuden johtavan toimijan Arctic Wolfin tuoreesta Human Risk Behavior Snapshot 2025 -raportista. Tutkimuksen mukaan suurin osa kyberuhista johtuu yhä ihmisten omista toimintatavoista, ei järjestelmähaavoittuvuuksista.

Googlen kehittämä Coral-niminen tekoälykiihdytin tekee loikan tutkimuslaboratorioista kaupalliseen käyttöön Synapticsin uuden Astra SL2600 -sarjan prosessoreissa. Kyse on maailman ensimmäisen tuotantotason piiriperheestä, joka hyödyntää Googlen avointa, RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvaa Coral NPU:ta. Tämä avaa täysin uuden luvun edge-tekoälyn markkinassa, jota tähän asti ovat hallinneet suljetut, Arm-pohjaiset ratkaisut.

Suomalainen kvanttialgoritmiyritys QMill on saavuttanut merkittävän teknisen läpimurron kvanttilaskennan optimoinnissa. Yhtiö on kehittänyt tekoälyyn perustuvan menetelmän kvanttipiirien pakkaamiseen, joka pienentää kvanttilaskennan vaatimaa resurssimäärää ennennäkemättömällä tavalla. QMillin menetelmä asettaa uuden maailmanennätyksen kvanttipiirien tiivistämisessä, mikä tuo hyödyllisen kvanttilaskennan aikakauden huomattavasti lähemmäksi.

Nordic Semiconductor on julkaissut uuden nuSIM-tuen nRF91-sarjan IoT-moduuleilleen, ja se voi tarkoittaa lopullista hyvästiä perinteiselle SIM-kortille. Yhtiön ratkaisu perustuu ohjelmistopohjaiseen iSIM-teknologiaan, joka integroi SIM-toiminnallisuuden suoraan laitteen suojattuun prosessoriympäristöön. Fyysinen SIM-kortti, liitin ja niiden aiheuttamat suunnittelu- ja luotettavuushaasteet voidaan näin unohtaa kokonaan.

Generatiivisen tekoälyn (GenAI) käytön nopea yleistyminen tuo mukanaan kasvavia tietoturvariskejä. Check Point Researchin tuoreen raportin mukaan jopa joka 54. yritysympäristöissä käytetty GenAI-kehote sisältää korkean riskin arkaluonteisten tietojen vuotamiselle. Lisäksi 15 prosentissa kehotteista havaittiin mahdollisesti luottamuksellista sisältöä, kuten asiakasdataa, lähdekoodia tai sisäistä viestintää.

Maailmanlaajuiset PC-toimitukset kasvoivat kolmannella neljänneksellä 9,4 prosenttia vuodentakaisesta, käy ilmi tutkimusyhtiö IDC:n tuoreista ennakkotiedoista. Yhteensä markkinoille toimitettiin 75,8 miljoonaa konetta, kun vuotta aiemmin määrä jäi 69,3 miljoonaan. Kasvua vauhdittavat Windows 11 -käyttöjärjestelmän käyttöönotto sekä ikääntyvän laitekannan uusiminen – erityisesti yritys- ja julkishallinnon segmenteissä.

Analog Devices on julkaissut uuden ADI Power Studio -alustan, joka kokoaa yhtiön virtasuunnittelutyökalut yhdeksi kokonaisuudeksi ja tuo merkittävän päivityksen webbipohjaiseen tehosuunnitteluun. Uuden alustan tavoitteena on virtaviivaistaa koko suunnitteluprosessi järjestelmätasolta piiritasolle saakka.

Eurooppalaisten tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden etujärjestö EARTO on palkinnut suomalaisen SemiQonin ja VTT:n uraauurtavasta työstä kryogeenisen CMOS-siruteknologian kehittämisessä. Yritykset saivat Impact Expected -kategorian ensimmäisen sijan Brysselissä 14. lokakuuta 2025 järjestetyssä EARTO Awards -gaalassa.

Rohde & Schwarz on julkistanut uuden MXO 3 -oskilloskooppisarjan, joka tuo suuren suorituskyvyn ja kahdeksankanavaisen mittauksen kompaktiin muotoon. Uutuus asettuu valmistajan MXO 4 - ja RTM3000-sarjojen väliin ja vie alle gigahertsin taajuusalueen mittaukset uudelle nopeus- ja tarkkuustasolle.

Vodafonen tuoreiden sopimusuutisten perusteella televerkkoyhtiöiden voimasuhteet Euroopassa ovat muuttumassa Ericssonin eduksi. Ruotsalaisyhtiö ilmoitti solmineensa viisivuotisen strategisen kumppanuuden, joka tekee siitä Vodafonen ainoan radioverkkotoimittajan Irlannissa, Alankomaissa ja Portugalissa, sekä merkittävän laitetoimittajan Saksassa, Romaniassa ja Egyptissä.

Datakeskusten sähkösyöppö tekoälyaikakausi pakottaa koko teollisuuden uudistamaan infrastruktuurinsa. Kun tekoälypalvelimet nielevät yhä enemmän virtaa, perinteiset 48 voltin tehonsyöttöjärjestelmät eivät enää riitä. Nyt katse on kääntynyt kohti 800 voltin – ja pian jopa 1500 voltin – jännitetasoja, jotka lupaavat parempaa hyötysuhdetta ja pienempiä häviöitä, mutta myös aivan uudenlaisia teknisiä haasteita.