Hybridikenno tuo tarkan kamerakuvan teollisuuteen

STMicroelectronics on julkaissut uuden sukupolven 5 megapikselin kuvakennoja, jotka on suunniteltu erityisesti teollisuusautomaation, turvallisuusjärjestelmien ja älykaupan tarpeisiin. Uudet BrightSense-sarjan kennot (VD1943, VB1943, VD5943 ja VB5943) yhdistävät suuren nopeuden, pienen kohinan ja tarkan yksityiskohtien toiston samaan siruun.

Yhtiö kuvaa kennoja hybrideiksi, koska ne tukevat kahta eri suljintilaa: global shutter ja rolling shutter. Näitä ei käytetä samanaikaisesti, vaan käyttäjä voi valita tilanteeseen sopivan tilan.

Globaali suljin tallentaa kaikki pikselit yhtä aikaa, mikä poistaa liike-epäterävyyden ja on ihanteellinen nopeaan kuvaukseen, kuten robottien liikkeen tunnistukseen tai laadunvalvontaan. Rullaava suljin lukee puolestaan kuvapikselit rivi kerrallaan, mikä tarjoaa paremman herkkyyden ja vähäisemmän kohinan esimerkiksi hämärässä ympäristössä.

Yhdistämällä nämä kaksi toimintatapaa samaan kennoon ST mahdollistaa yhden kennon käytön useissa erilaisissa sovelluksissa ilman tarvetta kahdelle erilliselle kameralle.

Kennojen 2,25 mikrometrin pikselit, 3D-rakennetekniikka ja BSI-taustavalotekniikka (backside illumination) tuottavat tarkan ja valovoimaisen kuvan myös haastavissa valaistusolosuhteissa. RGB-IR-versiot pystyvät erottamaan näkyvän ja infrapunavalon suoraan kennossa, mikä helpottaa esimerkiksi biometrisiä tunnistuksia ja liikenteen valvontaa.

Yhtiön mukaan tuotteet ovat jo arviointivaiheessa, ja massatuotanto alkaa helmikuussa 2026.