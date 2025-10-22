- Hyökkääjät etsivät heikoimpia kohtia ja hyökkäävät sinne, mistä syntyy suurin vahinko. Hyvä uutinen on, että sekä laitteisto- että ohjelmistopuolella on tarjolla useita mullistavia ratkaisuja. Jos yhdistämme voimamme ja teemme yhteistyötä, voimme selvitä, sanoi Panasonic Toughbookin Pohjoismaiden maajohtaja Stefan Lindau yhtiön vuotuisessa innovaatiotapahtumassa Helsingissä.
Useimmat ovat yhtä mieltä siitä, että elämme haastavaa ja herkkää aikaa, jossa vaarat ja epävarmuus vaanivat joka kulman takana. Mutta mitä vastaan oikein taistelemme? Tästä monimutkaisesta aiheesta käytiin keskusteluja Helsingissä Toughbook Innovation Forum -tapahtumassa.
Vaasan yliopiston resilienssitutkimuksen työelämäprofessori Hanna Smithin mukaan tulevaisuuden pitäisi antaa meille toivoa, mutta se näyttäytyy uhkana. - Puhumme paljon valmiudesta ja resilienssistä, mutta välillä on epäselvää, mihin oikein valmistaudumme – disruptioihin, luonnonmullistuksiin, pandemioihin, hybridiuhkiin vai sotaan?
Smithin mukaan juuri tätä monet autoritaariset valtiolliset ja ei-valtiolliset tahot haluavat: luoda sekaannusta ja hämärtää tilannekuvaa. - Kysymys on siitä, onko meillä keinot puolustaa itseämme ja heikentää näiden uhkien valtaa, Smith sanoi.
Häntä tuki Stefan Lindau. Molemmat puhujat olivat yhtä mieltä siitä, että yhteistyö vaikutuksen kohteena olevien tahojen välillä on olennainen osa erityisesti kansainvälisten hybridiuhkien torjuntaa.
Stefan Lindaun mukaan yhtiöt ja valtiot toimivat usein yksinään, samalla kun hyökkääjät ylittävät rajoja. Näin ollen tiedustelutietojen jakaminen on oleellista, sillä se kehittää vahvempaa ja kollektiivista puolustusta uusia vaaroja vastaan.
- Kukaan ei voi yksinään seurata jatkuvasti kasvavaa ja äärimmäisen monimutkaista kansainvälisten kyberuhkien verkkoa. Jos kuitenkin yhdistämme voimamme ja teemme yhteistyötä, voimme selvitä, Stefan Lindau totesi.