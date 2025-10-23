Ruotsalaistutkijoiden kehittämä näyttö yltää ihmissilmän tarkkuuteen

Ruotsalaiset tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen näyttöteknologian, jonka tarkkuus vastaa ihmissilmän näkökyvyn rajaa. Chalmersin teknillisen korkeakoulun, Göteborgin yliopiston ja Uppsalan yliopiston yhteistutkimuksessa syntynyt retina E-paper -niminen näyttö perustuu nanoskaalan pikseleihin, jotka saavuttavat yli 25 000 pikseliä tuumalla (ppi) – enemmän kuin ihmissilmä pystyy erottamaan.

Jokainen pikseli on vain noin 560 nanometrin kokoinen, ja niiden värintoisto perustuu tungsten-oksidipartikkeleihin, jotka hajottavat ja heijastavat valoa hallitusti. Sähköisesti ohjattavat partikkelit mahdollistavat värien vaihtamisen ilman omaa valonlähdettä, joten näyttö on sekä energiatehokas että erittäin tarkka.

Tutkimuksen johtajien mukaan kyseessä on merkittävä askel kohti virtuaali- ja lisätyn todellisuuden näyttöjä, jotka voivat olla käytännössä erottamattomia todellisuudesta. Tekniikka voi tulevaisuudessa mullistaa myös viestintää, tieteellistä visualisointia ja luovaa työtä.

- Kun jokainen pikseli vastaa yhtä verkkokalvon valoherkkää solua, tarkempaa kuvaa ei ihmissilmä enää pysty havaitsemaan, sanoo professori Andreas Dahlin Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta.

Retina E-paper -teknologia julkaistiin Nature-tiedelehdessä. Vaikka näyttö on saavuttanut silmän havaintokyvyn rajan, tutkijoiden mukaan kehitystyö ei välttämättä pysähdy tähän. Tarkempia pikseleitä voidaan hyödyntää muissa sovelluksissa, joissa ihmisen näkö ei ole rajoittava tekijä – esimerkiksi tieteellisissä kuvantamisjärjestelmissä, optiikassa ja anturiteknologiassa. Lisäksi pienemmät ja tarkemmat rakenteet voivat parantaa värintoistoa, kontrastia ja valonhallintaa, vaikka kokonaisresoluutio ei enää kasvaisikaan.

Toisaalta näyttöjen käytön näkökulmasta ihmissilmän rajaa tarkempien näyttöjen kehittäminen ei ole enää tarpeellista. Resurssit voidaan suunnata ennemmin energiatehokkuuden, materiaalien kestävyyden ja tuotannon skaalaamisen kehittämiseen. Käytännössä retina E-paper osoittaa, että näytöissä on nyt saavutettu tarkkuuden luonnollinen päätepiste – seuraavat innovaatiot syntyvät todennäköisesti siitä, miten kuvia tuotetaan, ei siitä, kuinka monta pikseliä niissä on.