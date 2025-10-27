Muististandardeja määrittelevä JEDEC on ilmoittanut olevansa lähellä uuden LPDDR5/5X SOCAMM2 -standardin (JESD328) viimeistelyä. Standardi tuo markkinoille matalaprofiiliset, energiatehokkaat ja vaihdettavat muistikortit, jotka on suunniteltu erityisesti tekoälypalvelimien ja datakeskusten tarpeisiin.
Uusi SOCAMM2 (Small Outline Compression Attached Memory Module 2) -muototekijä hyödyntää LPDDR5X-muisteja ja tukee täyttä 9,6 Gb/s per pin -datarataa, mikä vastaa AI-laskennan kasvaviin suorituskykyvaatimuksiin. Samalla se vähentää virrankulutusta ja jäähdytystarvetta, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon suurille palvelinrakenteille.
SOCAMM2 tuo LPDDR-tekniikan etuja – kuten alhaisen tehonkulutuksen – modulaariseen, huollettavaan muotoon, mikä erottaa sen aiemmin juotetuista mobiilimuistiratkaisuista.
Vaikka standardi ei ole vielä virallisesti julkaistu, useat muistivalmistajat, kuten Micron, ovat jo esitelleet omia SOCAMM2-yhteensopivia moduulejaan, mikä kertoo markkinoiden vahvasta kiinnostuksesta uuteen alustaan.
JEDECin mukaan SOCAMM2 määrittää tulevien tekoälypalvelinten muistiarkkitehtuurin perustan, yhdistäen korkean kaistanleveyden, energiatehokkuuden ja palvelukelpoisuuden yhteen standardiin.