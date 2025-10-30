Norjalainen Tschudi Shipping Company, yhdysvaltalainen NAL Research ja norjalainen SGM Technology ovat kehittäneet uuden järjestelmän, joka suojaa aluksia Venäjän ja muiden toimijoiden harjoittamalta GPS-häirinnältä ja -huijaukselta.
Uusi ratkaisu on nimeltään PntGuard. Se tarjoaa varmistetun navigointitiedon tilanteissa, joissa GNSS- ja GPS-signaaleihin ei voi luottaa. Järjestelmä antaa välittömän hälytyksen, jos aluksen sijaintia on manipuloitu, ja näyttää samanaikaisesti sekä väärennetyn että todellisen sijainnin kartalla.
Viime vuosina erityisesti Venäjän elektroninen sodankäynti on aiheuttanut GPS-häiriöitä Pohjois-Euroopan merialueilla, muun muassa Itämerellä, Barentsinmerellä ja Norjan rannikolla. Häiriöiden vuoksi laivat voivat ajautua väärille reiteille, päätyä kielletyille alueille tai joutua vaarallisiin tilanteisiin.
PntGuard toimii GNSS-järjestelmistä riippumattomasti ja hyödyntää Iridiumin LEO-satelliittien (matalarataiset satelliitit) tuottamaa PNT-signaalia, joka on jopa tuhat kertaa vahvempi kuin GPS ja käytännössä immuuni häirinnälle ja huijaukselle. Ratkaisu on helppo asentaa ja toimii itsenäisesti muiden laitteiden rinnalla.
Järjestelmä perustuu samaan Assured Positioning, Navigation and Timing (APNT) -teknologiaan, jota käytetään kriittisissä infrastruktuureissa kuten tietoliikenneverkoissa ja energiatoiminnoissa. PntGuard on testattu monikuukautisissa merikokeissa ja riippumattomissa arvioissa Norjassa.
Yritysten mukaan ratkaisu tarjoaa laivoille ”yhden totuuden lähteen” — tavan varmistaa sijainti myös tilanteissa, joissa GPS-järjestelmä ei ole luotettava. Näin se parantaa meriturvallisuutta, operatiivista jatkuvuutta ja vakuutusturvaa aikana, jolloin elektroninen häirintä on yleistynyt.
