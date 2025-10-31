Tehoelektroniikan komponenteista tunnettu onsemi on esitellyt maailman ensimmäisen teollisen mittakaavan pystysuuntaisen galliumnitridi-transistorin (vertical GaN, vGaN), joka merkitsee merkittävää harppausta tehoelektroniikan kehityksessä. Tämä uusi GaN-on-GaN-teknologia mahdollistaa korkeamman hyötysuhteen, suuremman tehotiheyden ja pienemmän lämmöntuoton kuin perinteiset piihin tai safiiriin perustuvat komponentit.

Microchip on tuonut markkinoille ensimmäiset optiset Ethernet PHY -ohjainpiirit, joissa on suoraan integroitu tarkka ajanmääritys (PTP) ja laitetason salaus (MACsec). Ratkaisu mahdollistaa alle nanosekunnin arkkuuden verkon aikasynkronoinnissa sekä laitetasolla toteutetun liikenteen suojauksen ilman erillisiä komponentteja tai ohjelmistopinoja.

Suomalaiset yritykset ovat yhdessä kehittäneet uuden sukupolven etäohjattavan panssariajoneuvon. Hanke on osa Patrian johtamaa eALLIANCE-ohjelmaa, joka yhdistää puolustus- ja siviiliteknologiaosaamista yhteisten innovaatioiden kehittämiseksi ja vientimahdollisuuksien vahvistamiseksi.

Uusi ETNdigi 2/2025 pureutuu tämän hetken puhutuimpiin teknologia-aiheisiin: tekoälyyn, turvallisuuteen, sulautettuihin järjestelmiin ja suomalaisen elektroniikka-alan tulevaisuuteen. Vankka paketti on tuttuun tapaan luettavissa ilmaiseksi.

Kun laitteet, autot ja infrastruktuuri alkavat kommunikoida sijaintinsa perusteella, tarkkuudesta tulee kriittistä. Ultralaajakaistaisen UWB:n avulla voidaan esimerkiksi varmistaa, että auto avautuu vain, kun avaimen haltija on oikealla puolella ajoneuvoa, tai että robotti tietää tismalleen, missä hyllypaikassa se on.

Nokia vahvistaa kasvavaa jalansijaansa Latinalaisen Amerikan 5G-markkinoilla. Yksi merkittävä näyttö tästä on sen yhteistyö Ecuadorin kansallisen telecom‐operaattorin Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. (CNT) kanssa maan ensimmäisen kaupallisen 5G-verkon rakentamisessa.

Norjalainen Tschudi Shipping Company, yhdysvaltalainen NAL Research ja norjalainen SGM Technology ovat kehittäneet uuden järjestelmän, joka suojaa aluksia Venäjän ja muiden toimijoiden harjoittamalta GPS-häirinnältä ja -huijaukselta.

Qualcomm on esitellyt uuden sukupolven PC-prosessorinsa, Snapdragon X2 Elite -piirin, joka asettaa paineita koko alan jättiläiselle Intelille. Uutuus lupaa sekä huomattavasti paremman suorituskyvyn että selvästi alhaisemman virrankulutuksen – ja tekee sen ilman, että tehot romahtavat akkuvirralla.

Digitaaliset, usein Arm-arkkitehtuuriin perustuvat tekoälypiirit saavat vakavan haastajan. Israelilais-hollantilainen POLYN Technology on esitellyt ensimmäisen analogisen neuromorfisen AI-prosessorin, joka suorittaa tekoälyinferenssiä mikrowattien tehonkulutuksella ja mikrosekuntien viiveellä.

Norjalainen Nordic Semiconductor on julkaissut ensimmäisen avoimen Android-sovelluksen, joka tukee Bluetoothin kanavan kuulostelua (channel sounding). Uusi tekniikka mahdollistaa Bluetooth Low Energy -yhteyksillä jopa metrin tarkkuudella toimivan etäisyysmittauksen ja paikannuksen.

Kiinalainen Transsion on noussut maailman neljänneksi suurimmaksi älypuhelinvalmistajaksi, kertoo tuore Omdian tutkimus. Yhtiön toimitukset kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä 12 prosenttia vuoden takaisesta, vaikka monet perinteiset valmistajat kamppailevat heikon kysynnän ja kustannuspaineiden kanssa.

Nokia on solminut miljardiluokan yhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisen tekoälypiirejä ja -palvelimia kehittävän Nvidian kanssa kehittääkseen niin sanottua tekoälypohjaista mobiiliverkkoa. Tämän AI-RAN-tekniikan pitäisi olla keskeinen moottori, joka vauhdittaa siirtymää 5G:stä 6G:hen.

OnePlus on vahvistanut, että sen seuraava lippulaivapuhelin eli OnePlus 15 julkistetaan 13. marraskuuta. Yhtiön mukaan kyseessä on ”kahden sukupolven päivitys” suorituskyvyssä, älykkyydessä ja muotoilussa.

Varastetun suomalaisen maksukortin saa pimeästä verkosta keskimäärin 6,73 eurolla, selviää NordVPN:n tuoreesta tutkimuksesta. Hinta on noussut reilussa kahdessa vuodessa yli kaksinkertaiseksi – vuonna 2023 vastaava summa oli 3,21 euroa. Vaikka hinnat ovat nousussa, Suomi kuuluu yhä EU:n halvimpien korttimaiden joukkoon.

Microchip Technology on julkaissut uuden PIC32-BZ6 -mikro-ohjaimen, joka yhdistää moniprotokollaisen langattoman viestinnän, moottorinohjauksen ja kosketusohjauksen samaan siruun. Uutuus tuo suunnittelijoille aidon all-in-one -ratkaisun älykkäiden ja yhdistettyjen laitteiden kehitykseen.

IBM on saavuttanut läpimurron, joka vie kvanttilaskentaa merkittävästi lähemmäs käytännön sovelluksia. Yhtiö on todistanut, että kvanttioperaatioiden virheenkorjaus voidaan suorittaa reaaliajassa huoneenlämpöisellä klassisella elektroniikalla. Tutkimuksessa IBM:n kehittämä Relay-BP-niminen virheenkorjausalgoritmi toteutettiin AMD:n valmistamalla Virtex UltraScale+ VU19P-FPGA-piirillä, joka on kaupallisesti saatavilla oleva ohjelmoitava logiikkapiiri.

Puolijohdeteollisuus elää murroskautta, jossa perinteiset suunnittelumenetelmät eivät enää riitä. Siemens Digital Industries Softwaren AMS Verification -liiketoiminnan johtaja Sathish Balasubramanian kuvasi yhtiön EDA-alan konferenssin keynote-esityksessään, kuinka tekoäly on nousemassa välttämättömäksi osaksi puolijohde- ja piirisuunnittelua.

Ultra wideband -tekniikasta (UWB) on tullut merkittävä langaton viestintätekniikka, jolla on laaja sovellusalue. Kehityksen ja käyttöönoton edetessä UWB:stä tulee keskeinen osa seuraavan sukupolven langatonta viestintää ja paikannusta.

Microchip Technology on julkaissut uuden version grandmaster-kellostaan, TimeProvider 4500 v3:n, joka mahdollistaa alle nanosekunnin tarkkuuden aikasiirrossa jopa 800 kilometrin pituisessa optisessa kuituverkossa.

Austinilainen Ambiq Micro on esitellyt uuden Apollo510 Lite -järjestelmäpiirisarjan, joka tuo tekoälyominaisuudet seuraavan sukupolven kuulokkeisiin, puettaviin laitteisiin ja älykkäisiin IoT-ratkaisuihin. Uusi Apollo510D Lite on yhtiön ensimmäinen dual-mode Bluetooth-piiri, joka yhdistää sekä Bluetooth Classicin että Bluetooth Low Energyn (BLE) samaan energiatehokkaaseen alustaan.