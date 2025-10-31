Kun laitteet, autot ja infrastruktuuri alkavat kommunikoida sijaintinsa perusteella, tarkkuudesta tulee kriittistä. Ultralaajakaistaisen UWB:n avulla voidaan esimerkiksi varmistaa, että auto avautuu vain, kun avaimen haltija on oikealla puolella ajoneuvoa, tai että robotti tietää tismalleen, missä hyllypaikassa se on.
Ainakin saksalainen Infineon Technologies kertoi torstaina perustaneensa UWB Application Labin, joka keskittyy ultra-wideband-tekniikan kehittämiseen, uusien käyttökohteiden kokeiluun ja sirujen testaamiseen käytännön ympäristöissä. Yhteistyössä Silicon Austria Labsin kanssa rakennettu laboratorio tukee ratkaisuja aina pienistä IoT-laitteista täysimittaisiin ajoneuvojärjestelmiin.
Ultra-wideband (UWB) eroaa Bluetoothista ja Wi-Fi:stä ennen kaikkea tarkkuuden ja turvallisuuden ansiosta. UWB mittaa etäisyyttä nanosekuntien tarkkuudella, jolloin paikannusvirhe jää parhaimmillaan senttimetriin. Tekniikka toimii laajalla taajuuskaistalla ja on erittäin immuuni erilaisille häiriöille.
Tämä tekee siitä houkuttelevan moniin sovelluksiin. Autoteollisuudessa turvattomat BLE-autonavaimet vaihtuvat UWB:n mahdollistamiin digitaaliavaimiin ja lapsen läsnäolon tunnistukseen. Teollisuudessa ja logistiikassa UWB tuo tarkan paikannuksen robotiikkaan. Älykodeissa se mahdollistaa laitteiden tarkan sijainnin perusteella toimivan automaation.
Bluetooth-teknologia on kehittynyt nopeasti ja BLE Channel Sounding -ominaisuus tuo paikannukseen nanosekuntitason aikamittauksen. Silti sen tarkkuus jää metriluokkaan, kun taas UWB kykenee senttimetriluokan paikannukseen.
Bluetoothin etuna on toki laaja levinneisyys ja alhainen hinta, minkä vuoksi se säilyttää asemansa monissa yksinkertaisissa IoT-sovelluksissa. Mutta siellä, missä sijaintitieto ja tietoturva ratkaisevat, UWB on nousemassa uudeksi standardiksi.
Markkina kasvaa vauhdilla
UWB:n globaali markkina kasvaa vauhdilla: Grand View Research arvioi sen nousevan 1,4 miljardista dollarista (2021) jopa 4,7 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. FiRa-konsortion (johon Infineon liittyi hallitustasolla keväällä 2025) mukaan teknologia on siirtymässä pilottivaiheesta massamarkkinoille.