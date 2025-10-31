Suomalaiset yritykset ovat yhdessä kehittäneet uuden sukupolven etäohjattavan panssariajoneuvon. Hanke on osa Patrian johtamaa eALLIANCE-ohjelmaa, joka yhdistää puolustus- ja siviiliteknologiaosaamista yhteisten innovaatioiden kehittämiseksi ja vientimahdollisuuksien vahvistamiseksi.
Demonstraatiossa Patrian AMV 8x8 -panssariajoneuvo liikkui vauhdikkaasti Parolannummen harjoitusalueella Hämeenlinnassa – vaikka kuljettaja ohjasi sitä etänä Helsingistä käsin tietokoneen ja ohjaussauvan avulla.
Patrian projektipäällikön Juha Välimäen mukaan kyseessä on esimerkki ekosysteemistä, jossa eri yritysten osaaminen yhdistyy ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. - Tämä on ekosysteemi, jonka kyvykkyydet ovat enemmän kuin osiensa summa, Välimäki sanoo.
Etäohjattava ajoneuvo yhdistää kuuden suomalaisyrityksen teknologiat. Patria toimii hankkeen vetäjänä ja vastaa AMV 8x8 -ajoneuvon alustasta sekä DOME GEOINT -järjestelmän integroinnista, joka kokoaa maasto- ja olosuhdetiedot yhdelle karttanäytölle. Nokia on tuonut mukaan 360 asteen kameratekniikan, joka tarjoaa kattavan näkymän ajoneuvon toimintaympäristöön ja soveltuu raskaisiin teollisiin olosuhteisiin.
ICEYE tuottaa SAR-satelliittidataa, joka parantaa tilannekuvaa ja mahdollistaa operoinnin myös heikossa näkyvyydessä. Kelluu Technologies täydentää kokonaisuutta ilmalaivoilla kuvatuilla tarkkamaastokartoilla, jotka tukevat ajoneuvon reittisuunnittelua ja navigointia.
Basemark on kehittänyt lisätyn todellisuuden (AR) -sovelluksen, joka näyttää taistelukentän tilannetiedon käyttäjälle reaaliaikaisesti AR-laseissa. Telia vastaa puolestaan turvallisesta ja nopeasta 5G-yhteydestä, joka mahdollistaa massiivisen datansiirron eri järjestelmien välillä.
Patria on kehittänyt miehittämättömiä ajoneuvoja jo useita vuosia, mutta eALLIANCE-ohjelma on laajentanut kehitystyötä merkittävästi muiden yritysten osaamisella. Keväällä järjestettyä demoa esiteltiin myös yhdysvaltalaisen teknisen tutkimusorganisaation edustajille.
- He olivat vaikuttuneita siitä, että emme esitelleet yksittäisiä toimintoja, vaan kokonaisuuden, joka yhdistää useita kyvykkyyksiä yhteen ratkaisuun. Tämä herätti myös Yhdysvaltain armeijan kiinnostuksen, Välimäki kertoo.
eALLIANCE-ohjelma jatkuu vuoteen 2029 saakka, ja mukana on yli 30 suomalaista yritystä ja tutkimuslaitosta. Tavoitteena on kehittää uusia teknologisia kyvykkyyksiä ja avata ovia myös EU:n ja Naton yhteishankkeisiin.