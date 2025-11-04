Suomessa tarvitaan paikallista osaamista

CN Roodin uusi Suomen maajohtaja Aku Wilenius uskoo, että paikallinen asiantuntemus ja tuki ovat olennaisia suomalaisille asiakkaille. Hänen mukaansa testaus- ja mittausratkaisujen markkinassa on vahvaa kasvupotentiaalia erityisesti energia-alalla, 6G-teknologiassa ja teollisuuden digitalisaatiossa.

Wilenius johti aiemmin National Instrumentsin toimintaa Suomessa. NI:llä hän oppi pitkäaikaisten asiakassuhteiden ja teknisen osaamisen merkityksen sekä sen, kuinka tärkeää on yhdistää laitteisto ja ohjelmisto saumattomiksi kokonaisuuksiksi. Näitä oppeja, hän sanoo, sovelletaan nyt CN Roodilla.

Suomen markkinat voivat olla kooltaan rajalliset, mutta suhteessa kokoon ne ovat merkittäviä ja teknologisesti vaativia. Wileniuksen mukaan suomalaiset yritykset ovat yleensä erittäin osaavia, mikä tarkoittaa, että ne odottavat toimittajiensa ymmärtävän sovelluksia – ei vain tuotteita. Paikallinen asiantuntemus, palvelun saatavuus, korkea luotettavuus ja nopeat vasteajat ovat kaikki ratkaisevan tärkeitä tekijöitä.

Wilenius näkee Suomessa useita alueita, joilla testaus- ja mittausratkaisujen kysyntä kasvaa. Akku- ja energiateknologiat kehittyvät nopeasti, langattomat teknologiat ja 6G etenevät suomalaisen tutkimuksen ja teollisuuden vetäminä, ja teollisuuden digitalisaatio sekä automaatio edellyttävät yhä kattavampaa testausta laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi. Myös kriittisen infrastruktuurin ja puolustuksen hankkeet ovat osa tätä kehitystä.

CN Rood erottuu monista kilpailijoista siinä, ettei se edusta vain yhtä brändiä. Sen sijaan yritys rakentaa ratkaisuja yhdistämällä useiden valmistajien teknologioita, mikä tarjoaa asiakkaille joustavampia vaihtoehtoja. Wileniuksen mukaan asiakkaat eivät enää etsi yksittäisiä laitteita, vaan odottavat integroituja ratkaisuja, joissa mittausdata siirtyy saumattomasti ohjelmistojen kautta pilveen ja edelleen analytiikkatyökaluihin. Testauksesta on tulossa yhä keskeisempi osa yritysstrategiaa, ja kiinnostus tekoälyn hyödyntämiseen on kasvussa.

Tulevaisuuteen katsoessaan Wilenius odottaa kasvua erityisesti energia- ja akkuteknologian, elektroniikan, sulautettujen järjestelmien, sensoritestauksen ja tietoliikenteen aloilla. Hän uskoo, että CN Rood voi realistisesti moninkertaistaa liiketoimintansa Suomessa syventämällä olemassa olevia asiakassuhteita ja rakentamalla uusia kumppanuuksia tutkimuksen ja teollisuuden kanssa.

Yrityksen erottautumisstrategia perustuu kolmeen pilariin: laajaan toimittajaportfolioon, syvälliseen tekniseen osaamiseen ja asiakasymmärrykseen sekä paikalliseen läsnäoloon. CN Roodin Suomen tiimi on vielä pieni, mutta tavoitteena on kasvaa ja varmistaa, että asiakkaat saavat luotettavaa ja nopeaa tukea.

- Kansainvälinen valmistaja voi toimittaa teknologian, mutta ilman paikallista kumppania asiakas voi kokea jäävänsä ilman tukea. Siksi panostamme paikalliseen palveluun. Se rakentaa luottamusta ja vahvistaa yhteistyötä, Wilenius painottaa.

Laajemmassa mittakaavassa CN Rood tarjoaa suomalaisille yrityksille suoremman pääsyn uusimpiin teknologioihin ja testaus- ja mittausalan asiantuntemukseen. Wilenius toivoo, että tämä vauhdittaa innovaatioita, lyhentää kehityssyklejä ja vahvistaa Suomen tutkimuksen, kehityksen ja teknologisen tuotannon ekosysteemiä.