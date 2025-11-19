SC25-konferenssissa St. Louisissa julkaistu uusin TOP500-listaus vahvisti Euroopan siirtyneen eksaluokan aikakauteen. Saksaan Jülichin tutkimuskeskukseen asennettu JUPITER Booster nousi listalla heti neljänneksi ja on samalla Euroopan ensimmäinen eksaluokan supertietokone. Suomen LUMI säilytti asemansa kärkikymmenikössä, mutta putosi yhden sijan yhdeksänneksi.
JUPITERin saavutus on merkittävä virstanpylväs EuroHPC-yhteisölle. Evidenin BullSequana XH3000 -arkkitehtuuriin perustuva järjestelmä hyödyntää NVIDIA Grace Hopper -superpiirejä ja yltää tasan 1,00 eksaflopsin HPL-suorituskykyyn. Samalla se on maailman neljänneksi nopein supertietokone ja ensimmäinen ei-amerikkalainen eksajärjestelmä.
Listan kärki on edelleen tukevasti Yhdysvaltain hallussa. Lawrence Livermoren El Capitan vahvisti ykkössijansa uudelleen mitatulla 1,809 eksaflopsin HPL-tasolla. Myös Frontier ja Aurora säilyttivät kakkos- ja kolmossijansa.
Suomen LUMI, jota operoivat CSC ja LUMI-konsortio, ylsi tällä kierroksella 379,7 petaflopsiin ja piti kiinni yhdeksännestä sijastaan. LUMI on säilynyt maailman kymmenen tehokkaimman järjestelmän joukossa koko käyttöikänsä ajan ja on edelleen yksi energiatehokkaimmista superkoneista. Green500-listalla se yltää sijalle 38. Järjestelmän GFlops/Watt -suhde on 53,4.
Eurooppa näkyy listan kärjessä laajemminkin. Saksan JUPITERin lisäksi Sveitsin Alps-järjestelmä on sijalla 8 ja Italian Leonardo sijalla 10. Italian uusi HPC6-järjestelmä nousi listan kuudenneksi, mikä kertoo EuroHPC:n investointien laajuudesta.
LUMI on kuitenkin jo matkalla seuraavaan vaiheeseen. Sen seuraajaksi valmistellaan uutta AI-optimoitua LUMI-AI-järjestelmää, joka hyödyntää seuraavan sukupolven GPU-kiihdytystä. Järjestelmä kytkeytyy osaksi LUMI AI Factorya ja saa rinnalleen LUMI-IQ-kvanttialustan, mikä muodostaa ainutlaatuisen HPC+AI+kvantti-kokonaisuuden eurooppalaiselle tutkimukselle.