Nokia on julkistanut uuden strategiansa ja samalla radikaalisti päivitetyn toimintamallin, joka astuu voimaan 1.1.2026. Kyseessä on jälleen yksi merkittävä organisaatiomuutos, joka usein seuraa uuden toimitusjohtajan aloitettua. Heinäkuussa 2024 toimitusjohtajana aloittaneen Justin Hotardin johdolla yhtiö pyrkii nyt johtamaan tekoälyn aikakauden tuomaa verkkojen murrosta.
Uudelleenjärjestelyssä yhtiön toiminta yksinkertaistetaan kahteen päätoimintasegmenttiin aiemman neljän liiketoimintaryhmän sijaan. Verkkoinfrastruktuuri Hyödyntää tekoälyn ja datakeskusten kasvavaa kysyntää kiinteissä verkoissa, IP- ja optisissa verkoissa, ja ryhää johtaa David Heard. Mobiili-infrastruktuuri keskittyy mobiiliverkkoihin ja pyrkii johtajaksi 6G-verkoissa. Väliaikainen johtaja on Justin Hotard.
Muutokset johtoryhmän kokoonpanossa ovat merkittäviä. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmää aiemmin johtanut Tommi Uitto jättää yhtiön johtoryhmän 31.12.2025. Uiton siirtyminen syrjään tapahtuu juuri, kun hänen vastuualueensa sulautuu uuteen, toimitusjohtajan itsensä väliaikaisesti johtamaan Mobiili-infrastruktuuri-segmenttiin.
Nokia sanoo lisäksi tunnistaneensa joukon liiketoimintoja, jotka eivät tue suoraan sen uusia strategisia tavoitteita, ja siirtää ne erilliseen Portfolioliiketoiminnot-segmenttiin. Näihin kuuluvat muun muassa Fixed Wireless Access CPE eli kiinteän langattoman laajakaistan päätelaitteet, privaattiverkkojen edge-ratkaisut ja mikroaaltoradiot.
Näiden liiketoimintojen liikevaihto oli viimeisen 12 kuukauden aikana noin 0,9 miljardia euroa, mutta ne tuottivat 0,1 miljardin euron liiketappion. Yhtiön tavoitteena on päättää näiden toimintojen tulevaisuudesta vuoden 2026 aikana, mikä voi merkitä jopa niistä luopumista.
Organisaatiomuutoksissa nousee esiin myös uusi Nokia Defense -yksikkö. Tämä erillinen yksikkö perustetaan puolustusratkaisujen keskeiseksi tutkimus- ja kehityskeskukseksi.
Uudelleenjärjestelyiden tavoitteena on yksinkertaistaa Nokian toimintaa, tehostaa tuotekehitystä ja saavuttaa uusi pitkän aikavälin tavoite: vertailukelpoisen liikevoiton nostaminen 2,7-3,2 miljardiin euroon vuoteen 2028 mennessä.